Fallece el alpinista Nirmal Purja considerado uno de los mejores del mundo

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El montañista nepalí Nirmal Purja, conocido por escalar los 14 picos más altos del mundo en seis meses, falleció.

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El especialista perdió la vida en una avalancha, junto a él se encontraban nueve miembros de su expedición en la montaña Broad Peak, en Pakistán.

El cuerpo de Purja y tres alpinistas ya fueron recuperados, otros 6 siguen desaparecidos. El escalador se encontraba a más de 6 mil metros de altura y su cuerpo fue hallado este 1 de agosto.

Foto: AFP.

Purja, quien desapareció desde el pasado jueves, buscaba convertirse en el primer escalador en coronar las 14 "supercimas" dos veces sin oxígeno.

"Hoy, con profunda tristeza y gran pesar, confirmamos que Nirmal 'Nimsdai' Purja perdió trágicamente la vida tras la avalancha en Broad Peak", informó la compañía en Instagram. "También hemos recibido la confirmación de que, lamentablemente, otros miembros de la expedición no sobrevivieron", explicaron de manera oficial.

El Broad Peak es la duodécima montaña más alta del mundo, con 8.051 metros de altura, el objetivo de los desportistas era llegar a la cima.

"Los datos de sus dispositivos de rastreo indican que fueron arrojados cientos de metros ladera abajo", declaró Naila Kiani, del Club Alpino de Pakistán, al periódico 'Le Monde'.

Seis de las víctimas son nepalíes y los demás proceden de Pakistán, Omán, Estados Unidos y China.

"Solo se ha detenido el viaje físico de los escaladores. Pero la historia de su valentía, dedicación y contribuciones siempre permanecerá viva e inspiradora", escribió el primer ministro de Nepal, Balendra Shah.

Las operaciones de rescate son muy peligrosas, esto ha complicado la recuperación de los cuerpos.