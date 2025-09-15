Fallece Carlos Enrique Eggenberger Urrutia, fundador de Teletón

El fundador de Teletón en Guatemala Carlos Enrique Eggenberger Urrutia falleció según se informó de manera oficial.
OTRAS NOTICIAS: Fallece Gerardo Ortiz, comediante y mago guatemalteco
A través de un comunicado sus seres queridos dieron a conocer la noticia: "Con profundo pesar, despedimos a Carlos Enrique Eggenberger Urrutia, 'Don Carlitos'".
Eggenberger Urrutia inició los Centros de Rehabilitación de Fundabiem en Guatemala.
Acerca de Fundabiem
La institución de beneficio social nació en 1986, con el fin de apoyar a personas con discapacidad física, en situación vulnerable, para recibir terapia. Teletón en Guatemala es transmitida por televisión nacional para recaudar fondos para el funcionamiento del centro de rehabilitación.
"Nos unimos al duelo de tan irreparable pérdida de su señora Esposa, Sra. Blanca Lidia Hernández de Eggenberger, a sus hijos, Juan Carlos y Gaby, Michelle y Anthony, Leslie y Brad, nietos, cuñados, sobrinos y demás familia", se lee.
Su despedida
Sus restos serán velados en Funerales Reforma, zona 9, a partir de las 11 de la mañana del 15 de septiembre y concluirá el 16 de septiembre a las 11 de la mañana.
MIRA: