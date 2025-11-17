Fallece el doctor Salvador Baldizón Tager, padre de Manuel Baldizón

El excandidato presidencial, Manuel Baldizón, anunció este lunes 17 de noviembre el sensible fallecimiento de su padre, el Dr. Salvador Baldizón Tager.
El excandidato presidencial, Manuel Antonio Baldizón Méndez, informó sobre el fallecimiento de su padre, el doctor Salvador Baldizón Tager, este lunes 17 de noviembre.
"Con profundo dolor en el alma y en el corazón, participo a todos ustedes el fallecimiento de mi amado padre, Dr. Salvador Baldizón Tager. Su partida deja un vacío inmenso en nuestras vidas y en todos quieren tuvieron el privilegio de conocerlo", publicó Manuel Baldizón en su página de Facebook.
Asimismo, detalló que "Su vela se estará realizando en nuestra casa de habitación, ubicada en calle Centroamérica, Isla de Flores, a partir de las 6 de la tarde".
Además, Manuel Baldizón aprovechó para decir que "agradecemos eternamente a los amigos, familiares y personas que siempre le estimaron y que hoy nos acompañan con muestras de cariño, apoyo y solidaridad".