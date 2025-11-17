Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Vehículo colisiona contra baranda y afecta el tránsito en bulevar Liberación, zona 13

  • Por Geber Osorio
17 de noviembre de 2025, 15:08
Ciudad de Guatemala
Tras el accidente de tránsito en el bulevar Liberación no se reportaron heridos. (Foto: Amílcar Montejo)

Tras el accidente de tránsito en el bulevar Liberación no se reportaron heridos. (Foto: Amílcar Montejo)

Un accidente de tránsito se registró en el paso a desnivel del Reloj de Flores, en la zona 13 de la Ciudad de Guatemala, afectando seriamente el flujo del tránsito en el sector esta tarde.

OTRAS NOTICIAS: ¡Tragedia! Incendio en cohetería deja dos fallecidos en San Raymundo (videos)

Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra, informó que se registró un accidente de tránsito la tarde de este lunes 17 de noviembre.

En el percance vial se vio involucrado un vehículo tipo camioneta, el cual colisionó contra la baranda metálica en el paso a desnivel del Reloj de Flores, en la salida hacia el bulevar Liberación, zona 13.

Tras este incidente, el conductor del automotor resultó ileso, pero ha provocado daños materiales en el lugar.

Por lo tanto, el tránsito se ha visto afectado la ruta que dirige de dicho bulevar hacia el área del bulevar Los Próceres.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar