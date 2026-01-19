Fallece Felipe Baquiax, exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia

La Corte Suprema de Justicia lamentó el fallecimiento del exmagistrado Felipe Baquiax.
OTRS NOTICIAS: Gobernación responde a las amenazas del alcalde de Moyuta, Jutiapa
Autoridades actuales de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y otras instituciones, lamentaron el fallecimiento del exmagistrado de la CSJ, José Felipe Baquiax.
Los magistrados de la CSJ, emitieron una esquela para lamentar su fallecimiento. Baquiax fue magistrado de la CSJ de 2014 a 2019 y ocupó la presidencia de ese organismo de 2014 a 2015.
Hasta el momento se desconoce la causa de muerte.
Baquiax fue vinculado al caso Comisiones Paralelas por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI). Esta Fiscalía presentó un amparo para que se permitiera investigar al magistrado de la CSJ, pero la CC rechazó la acción legal en 2022.