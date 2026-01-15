Gobernación responde a las amenazas del alcalde de Moyuta, Jutiapa

-

El alcalde de Moyuta, Jutiapa, le envió un mensaje acusando a agentes de la PNC y el Ministerio de Gobernación le respondió.

"Amigos policías y Gobernación en general, si por ahí anda alguna patrulla o algunos carritos haciendo ciertas investigaciones, no se me paseen muy cerca porque de repente les puede estornudar un par de fusiles de mi carro para sus carros y creo que no la van a contar", dijo el alcalde, Carlos Roberto Marroquín.

Ante esto, el Ministerio de Gobernación, emitió un comunicado en el que resaltan que el trabajo de la PNC es legal.

"Las autoridades de seguridad mantendremos una postura de firmeza institucional frente a las amenazas y desafíos vertidos contra la Policía Nacional Civil (PNC). La Policía Nacional Civil actúa con base en un mandato constitucional y legal que trasciende intereses particulares o locales, cuya finalidad es proteger la vida e integridad de las personas, el ejercicio de los derechos fundamentales y la convivencia pacífica", se lee en el documento.

Posteriormente, Gobernación señala:

"Cualquier amenaza, intimidación o intento de obstaculizar la labor de las fuerzas de seguridad pública constituye una conducta reprochable y su posible encuadramiento en un delito conforme al ordenamiento jurídico vigente. Las instituciones del Estado actuarán con apego a la ley ante cualquier hecho que trascienda del ámbito declarativo y afecte el orden público o la seguridad ciudadana", detalló.

Por último, señala que están dispuestos a mantener el diálogo institucional dentro del marco de la ley.

"Llama a todos los actores públicos a contribuir, desde sus competencias, al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática, la legalidad y la paz social.

La seguridad de la población es responsabilidad del Estado en su conjunto y se ejercerá con firmeza, profesionalismo y pleno respeto a los derechos humanos", concluye el comunicado.

(Foto: Mingob)

