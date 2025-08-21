Frank Caprio, juez conocido por su compasión, fallece a los 88 años

-

Frank Caprio era un juez municipal jubilado de Rhode Island, se hizo famoso en redes sociales por ser empático y compasivo

Sus cuentas oficiales en redes sociales informaron este miércoles que "falleció pacíficamente a los 88 años después de una larga y valiente batalla contra el cáncer de páncreas".

Caprio era conocido por ser un juez compasivo, humilde y con creencia inquebrantable en la bondad de la gente. Tocó la vida de millones de personas a través de su trabajo en la sala de audiencia y más allá.

Su calidez, humor y bondad dejaron una marca imborrable en todos los que lo conocían. Será recordado no solo como un juez respetado, sino como un devoto marino, padre, abuelo, bisabuelo y amigo.

"Recuérdenme por favor"

El pasado martes, Caprio publicó un breve video en Facebook sobre cómo había sufrido un revés, había regresado al hospital y pedía a la gente que "me recordara en sus oraciones".

El juez Caprio y sus familiares habían agradecido a todos por sus oraciones, amor y apoyo mientras él estaba en el hospital.

Un juez empático

Durante su tiempo en el tribunal, Caprio desarrolló una imagen distinta con la de muchos jueces, era más comprensivo y menos confrontativo y crítico.

En sus breves segmentos publicados en su canal de YouTube, Caprio se le ve empatizado con quienes están en su sala. Muchas de las infracciones también son relativamente menores, desde no usar una señal de tránsito hasta una citación por una fiesta con mucho ruido.

Caprio también utlizó su fama para abordar problemas como la desigualdad en el acceso al sistema judicial.

OTRAS NOTICIAS: Miss Rusia 2017 muere en trágico accidente automovilístico