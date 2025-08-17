Trump destaca "grandes avances" con Rusia para un acuerdo de paz en Ucrania

-

"¡Grandes avances con Rusia! ¡Estén atentos!", escribió el mandatario republicano en su plataforma Truth Social.

El presidente estadounidense Donald Trump destacó el domingo "grandes avances" con Rusia para un acuerdo de paz en Ucrania, antes de una reunión el lunes en la Casa Blanca con el mandatario ucraniano, Volodimir Zelenski, y sus aliados europeos.

Una cumbre el viernes en Alaska entre Trump y su homólogo ruso, Vladimir Putin, culminó sin anuncios concretos para poner fin a la guerra en Ucrania, desencadenada por la invasión rusa en febrero de 2022.

Sanciones a Rusia

El domingo, el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, advirtió que Estados Unidos podría imponer "nuevas sanciones" a Rusia si las negociaciones sobre un plan de paz fracasan.

"Si no logramos llegar a un acuerdo en algún momento, habrá consecuencias", dijo en la cadena NBC. "No solo las consecuencias de que la guerra continúe, sino también las consecuencias de que se mantengan todas las sanciones y, potencialmente, que también haya nuevas sanciones".

Tras la cumbre de Alaska, Trump abandonó su propuesta de un alto al fuego inmediato, pero Rubio dijo que esto "no está descartado", aunque para Estados Unidos el "objetivo final es el fin de esta guerra".

De su lado, el enviado especial de Trump Steve Witkoff, quien ha viajado a Moscú en varias ocasiones para reunirse con Putin, se declaró "optimista" sobre la reunión entre el presidente estadounidense y su par ucraniano, programada para el lunes por la tarde en el Despacho Oval de la Casa Blanca.

Zelenski estará acompañado, entre otros, por el presidente francés, Emmanuel Macron, el primer ministro británico, Keir Starmer, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

"Espero que tengamos una reunión productiva el lunes, que alcancemos un consenso real y que podamos volver a hablar con los rusos, impulsar este acuerdo de paz y lograrlo", dijo a la CNN Witkoff.

En tanto, desde la oposición demócrata, Jake Sullivan, quien fue asesor de seguridad del expresidente Joe Biden (2021-2025) advirtió sobre posibles maniobras del Kremlin.

"Espero que cuando el presidente Trump se siente el lunes con el presidente Zelenski hablen sobre las garantías de seguridad y de lo que se necesita para realmente presionar a Putin para estar seguros de que finalmente actuará", dijo Sullivan a Fox News el domingo.

