Fallece Gabriel Edgardo Aguilera, reconocido politólogo y diplomático guatemalteco

Durante más de 60 años, Gabriel Edgardo Aguilera Peralta se desempeñó como embajador de Guatemala.

A sus 84 años de edad y 62 de fungir como embajador de Guatemala, este martes 12 de agosto falleció el reconocido politólogo y diplomático guatemalteco, Gabriel Edgardo Aguilera Peralta.

El profesional, destacado también en el ámbito académico, es padre del magistrado (separado de sus funciones) del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gabriel Aguilera Bolaños, cuyos compañeros le externaron sus condolencias.

Destacada trayectoria

Desde su ingreso al Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) representó a Guatemala en distintos países, donde lideró misiones diplomáticas. De esa cuenta, estuvo en Europa y Sudamérica, entre otros territorios.

Además, se desempeñó como consultor en seguridad y defensa, resolución de conflictos, proceso de paz y relaciones internacionales.

En abril pasado, la Cancillería le otorgó la Orden Al Mérito por Servicios Distinguidos en el grado de Gran Oficial, tras haber alcanzado "62 años dedicados a trabajar por los intereses de Guatemala".

Después de haberlo condecorado, el Minex hizo una publicación en su honor, en la cual se refiere a él como "un profesional diligente en las misiones diplomáticas, acompañadas de una política exterior eficaz, adaptada a las situaciones globales que evolucionan".

Gabriel Edgardo Aguilera Peralta recibió la condecoración de manos del canciller Carlos Ramiro Martínez. (Foto: Minex)

El diplomático también es autor de varios libros. Entre ellos figuran:

Raíces y perspectivas de la crisis económica (1986)

El fusil y el olivo: La cuestión militar en Centroamérica (1989)