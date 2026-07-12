Fallece Gianni Pivetta, vocalista de la banda "Los Iracundos"

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El vocalista de Los Iracundos Gianni Pivetta falleció dejando un gran legado de 5 producciones discográficas y perteneciendo al grupo por más de 3 décadas.

El argentino se sumó a la legendaria banda uruguaya y dejó éxitos como "Te lo pido de rodillas", "Puerto Montt", "Tú con él", "Venite volando" y "Va cayendo una lágrima".

Foto: Los Iracundos.

A través de las redes sociales, integrantes del grupo enviaron un mensaje al famoso fallecido este domingo 12 de julio de 2026:

"Querido Gianni: Hoy te tocó partir hacia la eternidad. Te reunirás con tus padres, también con tus mentores y compañeros Febro, Leoni, y con todos los compañeros que ya no están con nosotros. Como siempre decías en cada show.....'ocupabas un lugar que no te pertenecía', pero por más de dos décadas, lo hiciste como nadie, defendiendo éste legado musical y entregando todo junto a Los Iracundos arriba y abajo del escenario. Un trabajador incansable y un gran compañero. Abrazo apretado a tu esposa Sandra, a tus hijas Neri y Luly, y a toda tu familia que hoy llora tu partida, como nosotros. Dejas un gran vacío en nuestras vidas. Descansa en paz, querido amigo".

Gianni dejó la banda en octubre de 2024 debido a problemas físicos.

"Queremos informar que de ahora en adelante no contaremos con la presencia de nuestro compañero Gianni Pivetta, quien se alejará de los escenarios sin fecha de retorno, para priorizar su salud, la cual es muy delicada en este momento", informaron.

En agosto de ese año el artista sufrió una convulsión durante un vuelo regresando de Estados Unidos hacia Argentina, con escala en Colombia, donde se requirió hacer exámenes de emergencia y estuvo en terapia intensiva.

¿Cómo nace la banda Los Iracundos?

Nace en 1961 en Paysandú, Uruguay, con letras del cantautor Eduardo Franco. Con una trayectoria de más de 50 años lograron conquistar el corazón de Iberoamérica.

El 1 de febrero de 1989, Eduardo Franco falleció con 43 años en su natal Paysandú, luego se sobrellevar por varios años Linfoma de Hodgkin, una variedad de cáncer que afecta a los ganglios linfáticos. Fue llevado al crematorio y sus cenizas fueron llevadas al mausoleo de esa ciudad. Tras esto, Gianni Pivetta se encargó de llevar el arte a cada rincón, junto con la banda.



