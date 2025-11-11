Conductor muere de forma repentina en la vía pública en zona 9

Los Bomberos Municipales confirmaron la muerte súbita de un hombre de 55 años ocurrida la mañana de este martes en la Zona 9 capitalina. El fallecimiento se produjo presuntamente a causa de un paro cardiaco mientras el hombre se transportaba en su vehículo.
Durante la mañana de este martes 11 de noviembre los Bomberos Municipales fueron alertados sobre un hombre que presentaba problemas de salud sobre la 5ta avenida y 6ta Calle zona 9.
Al atender la emergencia los socorristas confirmaron que el hombre identificado como César Alexander Chocoy de 55 años, ya no contaba con signos vitales; a pesar de realizar esfuerzo técnico en urgencias, indicaron los bomberos.
El cuerpo de la víctima quedó a un costado de un vehículo liviano color azul.
Según la información preliminar el hombre conducía el vehículo al momento de presentar el malestar y habría fallecido por un paro cardiaco.