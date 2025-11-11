Capturan a sospechoso de matar a un perro con arma de fuego en San José Pinula

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) lograron la captura de un hombre alias "Mataperros" en San José Pinula. La detención se realizó tras una denuncia por maltrato animal que lo señala como presunto responsable de matar a un perro con un arma de fuego.
Rigoberto "N", de 48 años, alias "Mataperros" detenido en la aldea Las Anonas, San José Pinula, por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
La captura se realizó tras una denuncia que lo señala como presunto responsable de causar la muerte de un perro con un arma de fuego.
Según el informe policial, la dueña del canino relató que se encontraba en su vivienda cuando escuchó varios disparos y, al salir, encontró a su perro muerto frente a la casa.
Tras la denuncia los agentes respondieron al llamado de auxilio de la propietaria del perro y lograron ubicar al sospechoso, quien portaba un arma sin registro calibre 9 milímetros.