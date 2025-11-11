Capturan a sospechoso de matar a un perro con arma de fuego en San José Pinula

Rigoberto "N", de 48 años, alias "Mataperros" detenido en la aldea Las Anonas, San José Pinula, por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).

La captura se realizó tras una denuncia que lo señala como presunto responsable de causar la muerte de un perro con un arma de fuego.

Tras la denuncia el sospechoso fue capturado con un arma sin documentación. (Foto: PNC)

Según el informe policial, la dueña del canino relató que se encontraba en su vivienda cuando escuchó varios disparos y, al salir, encontró a su perro muerto frente a la casa.

Tras la denuncia los agentes respondieron al llamado de auxilio de la propietaria del perro y lograron ubicar al sospechoso, quien portaba un arma sin registro calibre 9 milímetros.

La denunciante escuchó las detonaciones y al salir encontró a su perro fallecido. (Foto: PNC)