Fallece Jackie, madre de Jeff Bezos, fundador de Amazon

  • Con información de Kevyn Girón/Colaborador
15 de agosto de 2025, 09:56
Obituarios
Jeff Bezos despide con emotivas palabras a su madre, Jackie. (Foto: X)

Jeff Bezos recuerda la fortaleza y entrega de su mamá en su juventud.

Hace poco menos de dos meses, el empresario estadounidense vivió uno de sus momentos más felices de su vida: se casó por la vía civil en Venecia con la periodista Lauren Sánchez y, a pocas semanas de la gran celebración, su madre ha fallecido.

La noticia fue confirmada por Jeff Bezos a través de un emotivo mensaje para su mamá, Jackie Bezos, quien perdió la vida a los 78 años en su residencia de Miami.

Bezos escribe una despedida marcada por el amor y los recuerdos compartidos. (Foto: X)
"Su adultez comenzó un poco pronto cuando se convirtió en mi madre a la tierna edad de 17 años. No debe haber sido fácil, pero ella lo hizo todo funcionar. Se abalanzó sobre la tarea de amarme con ferocidad, trajo a mi increíble padre al equipo unos años más tarde y luego agregó a mi hermana y hermano a su lista de personas para amar, proteger y nutrir", escribe Bezos.

El fallecimiento se dio semanas después de la boda de Bezos. (Foto: X)
"Después de una larga lucha contra la demencia por cuerpos de Lewy, murió rodeada de tantos de nosotros que la amábamos: sus hijos, nietos y mi padre. Sé que sintió nuestro amor en esos momentos finales. Todos fuimos muy afortunados", concluye con tristeza Jeff.

