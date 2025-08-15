Fallece Jackie, madre de Jeff Bezos, fundador de Amazon

-

Jeff Bezos recuerda la fortaleza y entrega de su mamá en su juventud.

Hace poco menos de dos meses, el empresario estadounidense vivió uno de sus momentos más felices de su vida: se casó por la vía civil en Venecia con la periodista Lauren Sánchez y, a pocas semanas de la gran celebración, su madre ha fallecido.

La noticia fue confirmada por Jeff Bezos a través de un emotivo mensaje para su mamá, Jackie Bezos, quien perdió la vida a los 78 años en su residencia de Miami.

"Su adultez comenzó un poco pronto cuando se convirtió en mi madre a la tierna edad de 17 años. No debe haber sido fácil, pero ella lo hizo todo funcionar. Se abalanzó sobre la tarea de amarme con ferocidad, trajo a mi increíble padre al equipo unos años más tarde y luego agregó a mi hermana y hermano a su lista de personas para amar, proteger y nutrir", escribe Bezos.

"Después de una larga lucha contra la demencia por cuerpos de Lewy, murió rodeada de tantos de nosotros que la amábamos: sus hijos, nietos y mi padre. Sé que sintió nuestro amor en esos momentos finales. Todos fuimos muy afortunados", concluye con tristeza Jeff.