Firman petición para que Jeff Bezos no regrese a la Tierra tras su viaje espacial

A través de change.org se subió una petición para solicitar que Jeff bezos no regrese a la Tierra tras su viaje el 20 de julio.

Los detractores del empresario más poderoso afirman que él quiere apoderarse del mundo. La convocatoria hecha por José Ortiz ya recolectó más de 8 mil firmas a través de change.org

“Jeff Bezos es en realidad Lex Luthor, disfrazado de dueño de una tienda minorista ‘online’ de gran éxito... es un malvado señor que se empeña en dominar el mundo. Esto lo sabemos desde hace años”, afirman.

Jeff viajará con su hermano Mark y otra persona que pagó $28 millones de dólares en un viaje de 15 minutos.

Ellos llegarán hasta la frontera del espacio donde sentirán la experiencia de la ingravidez y apreciarán la curvatura de la tierra por tres minutos.