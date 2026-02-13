Se estrellaron contra un árbol: fallece la joven que iba con su madre

El auto en el que se conducían quedó completamente destruido.
Andrea Yamileth Solís Calderón, de 20 años, falleció luego de que el auto que manejaba su mamá se estrellara contra un árbol.
Según autoridades, Mayra Alejandra Solis Calderón, de 39 años, madre de la joven, se dirigía con dirección al cruce de Río Hondo, Zacapa, a dejar a su hija a la parada del bus.
Fue allí cuando intentó rebasar, pero no se percató que se aproximaba otro auto y, para evitar impactarlo, se terminó estrellando contra un árbol.
Tras el fuerte impacto, madre e hija quedaron atrapadas entre los hierros retorcidos del automotor, el cual quedó completamente destruido.
Ambas fueron llevadas a un centro asistencial, pero la joven no resistió y falleció.