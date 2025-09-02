Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Localizan a María Jimena, adolescente que estaba desaparecida en Villa Nueva

  • Por Susana Manai
02 de septiembre de 2025, 11:09
María Jimena, se encontraba desaparecida desde el sábado 30 de agosto. (Foto ilustrativa: istock)

María Jimena, se encontraba desaparecida desde el sábado 30 de agosto. (Foto ilustrativa: istock)

La adolescente había sido vista por última vez en una colonia de Villa Nueva. 

ARTÍCULO RELACIONADO: Buscan a María Jimena, desaparecida tras salir a la tienda

Este martes 2 de septiembre fue confirmada la localización con vida de la adolescente María Jimena González García, de 16 años, tras permanecer desaparecida desde el sábado 30 de agosto. 

(Imagen: Alerta Alba-Kenneth)
(Imagen: Alerta Alba-Kenneth)

Alba-Kenneth confirmó a Soy502 que la alerta por su desaparición fue desactivada. 

(Foto: Redes sociales)
(Foto: Redes sociales)

Desapareció tras salir a la tienda

María Jimena salió de su casa alrededor de las 8:45 de la noche del 30 de agosto, indicando que iría a la tienda, pero no regresó, hasta ser localizada este martes 2 de septiempre. 

(Foto: Redes sociales)
(Foto: Redes sociales)

La última vez que se le vio fue en la colonia Eterna Primavera, zona 4 del municipio de Villa Nueva, en el departamento de Guatemala.

Según familiares, la menor se encontraba en casa bajo el cuidado de otra persona mientras sus padres estaban fuera por motivos laborales.

TE PUEDE INTERESAR: Capturan a hombre que quería atentar contra un alcalde 

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar