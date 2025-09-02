Localizan a María Jimena, adolescente que estaba desaparecida en Villa Nueva

La adolescente había sido vista por última vez en una colonia de Villa Nueva.
ARTÍCULO RELACIONADO: Buscan a María Jimena, desaparecida tras salir a la tienda
Este martes 2 de septiembre fue confirmada la localización con vida de la adolescente María Jimena González García, de 16 años, tras permanecer desaparecida desde el sábado 30 de agosto.
Alba-Kenneth confirmó a Soy502 que la alerta por su desaparición fue desactivada.
Desapareció tras salir a la tienda
María Jimena salió de su casa alrededor de las 8:45 de la noche del 30 de agosto, indicando que iría a la tienda, pero no regresó, hasta ser localizada este martes 2 de septiempre.
La última vez que se le vio fue en la colonia Eterna Primavera, zona 4 del municipio de Villa Nueva, en el departamento de Guatemala.
Según familiares, la menor se encontraba en casa bajo el cuidado de otra persona mientras sus padres estaban fuera por motivos laborales.