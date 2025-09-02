Llegan al taller, preguntan por el dueño y lo asesinan en Escuintla

Un ataque armado en un taller de soldadura en Escuintla dejó fallecido a Joel David Rojas, de 45 años, dueño del negocio.

El dueño del taller fue asesinado por tres presuntos sicarios. (Foto: Nuestro Diario)

Testigos relataron que tres individuos llegaron al lugar, preguntaron por él y luego le dispararon.

Minutos después, la Policía Nacional Civil (PNC) realizó un operativo en Santa Lucía Cotzumalguapa, donde fueron capturados los hermanos Marvin "N", de 46 años; Edwin "N", de 44; y Ervin "N", ciudadano beliceño de 50 años, señalados de haber participado en el crimen.

Luego de una persecución los tres sospechosos fueron capturados por la PNC. (Foto: Nuestro Diario)

Durante la persecución, los sospechosos lanzaron un arma de fuego, que aún es buscada por las autoridades. En su poder se localizó un cargador con 10 municiones y una camioneta que utilizarían para escapar.

Uno de los capturados lanzó el arma e intentaron escapar en una camioneta. (Foto: PNC)