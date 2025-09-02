Versión Impresa
Llegan al taller, preguntan por el dueño y lo asesinan en Escuintla

  • Por Susana Manai
02 de septiembre de 2025, 07:38
Dos hermanos fueron capturados como sospechosos del asesinato. (Foto ilustrativa: istock)

El tercer capturado es de origen beliceño. 

Un ataque armado en un taller de soldadura en Escuintla dejó fallecido a Joel David Rojas, de 45 años, dueño del negocio. 

El dueño del taller fue asesinado por tres presuntos sicarios. (Foto: Nuestro Diario)
Testigos relataron que tres individuos llegaron al lugar, preguntaron por él y luego le dispararon.

Minutos después, la Policía Nacional Civil (PNC) realizó un operativo en Santa Lucía Cotzumalguapa, donde fueron capturados los hermanos Marvin "N", de 46 años; Edwin "N", de 44; y Ervin "N", ciudadano beliceño de 50 años, señalados de haber participado en el crimen. 

Luego de una persecución los tres sospechosos fueron capturados por la PNC. (Foto: Nuestro Diario)
Durante la persecución, los sospechosos lanzaron un arma de fuego, que aún es buscada por las autoridades. En su poder se localizó un cargador con 10 municiones y una camioneta que utilizarían para escapar. 

Uno de los capturados lanzó el arma e intentaron escapar en una camioneta. (Foto: PNC)
Los tres capturados fueron reconocidos por personas que presenciaron el ataque y quedaron a disposición del Ministerio Público (MP).

