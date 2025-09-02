Llegan al taller, preguntan por el dueño y lo asesinan en Escuintla

El tercer capturado es de origen beliceño.
Un ataque armado en un taller de soldadura en Escuintla dejó fallecido a Joel David Rojas, de 45 años, dueño del negocio.
Testigos relataron que tres individuos llegaron al lugar, preguntaron por él y luego le dispararon.
Minutos después, la Policía Nacional Civil (PNC) realizó un operativo en Santa Lucía Cotzumalguapa, donde fueron capturados los hermanos Marvin "N", de 46 años; Edwin "N", de 44; y Ervin "N", ciudadano beliceño de 50 años, señalados de haber participado en el crimen.
Durante la persecución, los sospechosos lanzaron un arma de fuego, que aún es buscada por las autoridades. En su poder se localizó un cargador con 10 municiones y una camioneta que utilizarían para escapar.
Los tres capturados fueron reconocidos por personas que presenciaron el ataque y quedaron a disposición del Ministerio Público (MP).