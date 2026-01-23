Fallece María del Carmen Vásquez, la madre de Eduardo Capetillo

-

María del Carmen Vázquez Alcaide, madre del actor y cantante Eduardo Capetillo Y del actor Guillermo Capetillo y de los toreros Carlos Arruza y Manolo Arruza falleció.

El periodista deportivo Heriberto Murrieta, colaborador de ESPN confirmó el deceso a través de X.

"Lamento profundamente el fallecimiento de mi entrañable amiga Mari Carmen Vázquez, madre del rejoneador Carlos Arruza, el matador Manolo Arruza y el actor Eduardo Capetillo", escribió.

Por el momento Eduardo Capetillo no ha revelado la causa del fallecimiento de su madre, además la familia no ha reportado el hecho.

María del Carmen Vázquez Alcaide

María del Carmen Vázquez Alcaide fue conocida por ser madre de las figuras publicas en la actuación y la tauromaquia.

La última aparición pública fue el 24 de mayo de 2025, durante la boda religiosa de Alejandra Capetillo, hija de Eduardo Capetillo y Biby Gaytán. El enlace se celebró en una hacienda de Hidalgo, México.

