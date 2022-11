Fallece niño argentino que protagonizó campaña de vacunación

El hospital habría dado un diagnóstico equivocado sobre el estado de salud del niño, hecho que complicó la enfermedad que tenía y le provocó la muerte.

Medios argentinos confirmaron la muerte de Santino Godoy Blanco, de 4 años, un niño que se hizo popular en Argentina por haber protagonizado campaña nacional de vacunación de ese país.

De acuerdo con información oficial, el menor falleció durante la noche del jueves 4 de noviembre en el Hospital Larcade de San Miguel, lugar donde fue ingresado en tres ocasiones.

Preliminarmente se conoce que el centro médico brindó un diagnóstico erróneo y poco claro sobre la enfermedad que afectaba al pequeño, pues le habrían detectado distintas enfermedades durante sus tres intervenciones.

Sin embargo, la autopsia que se le practicó a Santino determinó que falleció a causa de una neumonía bilateral.

Madre del niño rompe el silencio

Agustina Blanco, madre del niño, declaró a medios argentinos sobre la tormentosa situación que atravesó con su hijo durante el miércoles 2 de noviembre. Y de la negligencia que cometieron los médicos tras dar de alta al menor, quien no presentó ninguna mejora en lo que fue tratado.

"Estuvimos dos horas hasta que le bajé la fiebre, porque yo ya le había dado un remedio. Vino una doctora, lo escucha. Dice que tenía un cuadro viral de laringitis, que tenía que darle corticoides y nebulizaciones", contó la madre.

Luego de varias horas transcurridas, Santino y su madre volvieron a casa, pero el niño continuaba muy mal, por lo que en horas de la tarde, regresaron al hospital y los médicos le inyectaron dipirona y reliverán.

En ese momento, la doctora que lo atendió le indicó a la madre que se podía llevar al niño si no vomitaba por los medicamentos suministrados.

Además, explicó que también le colocaron un suero y le realizaron una prueba de orina, el cual habría dado como resultad una infección urinaria.

"Com seguía con el suerito puesto, les dije si le podía hacer un análisis de sangre. A él nunca le había hecho uno. Y me dicen 'no mamá, porque es un cuadro viral. En el cuadro viral no se hacen análisis de sangre, ahora termina el suero y te podés ir a tu casa'. Nos volvemos a mi casa como a las dos de la mañana ya del jueves", dijo doña Agustina.

Así como pasaba el tiempo, el pequeño no mostraba mejoría, ese mismo jueves, después de regresar del hospital, empeoró, volvió a tener fiebre y demostró debilidad motriz.

"Se caía, lo apoyé al lado de la cama para que pueda estar un ratito descansado y se cayó al piso. Entonces lo vuelvo a lleva al mismo hospital a las 23 horas. A todo esto, en el auto Santi me dice, 'Mami me quiero acostar en el sillón', solo me daba besos, era lo único que hacía", contó la madre.

Al llegar al hospital, de nuevo fue atendido por una pediatra, quien descartó que el niño tuviese meningitis. Sin embargo, en ese momento, apareció la alarma de un posible neumonía.

"La médica llama a enfermería y le indica que le vengan a poner oxígeno y una serie de pufs. Yo me siento con Santino, pasan 10 minutos y no venía nadie. Voy a buscar yo a la enfermera que estaba sentada con el papel que decía que Santino necesitaba oxígeno. Viene tranquila caminando. Le hace el puf, le pone el oxígeno. A la hora tenía que venir la doctora y la doctora vino a la hora y veinte. Me pide perdón, que se había quedado dormida. Viene y le digo que ya estaba peor, ya estaba como más desvanecido. Lo único que hacía era sacarse la máscara de oxígeno y darme besos, pero ya no decía casi nada", relató la madre.

Pero, lo peor vino después, la salud del pequeño y falleció. Los médicos trataron en reanimarlo durante una hora, sin embargo, ya no pudieron hacer nada.

"La médica me dice que ella lo escuchaba peor y que iba a repetir urgente la serie de oxigeno y puf. En eso viene la enfermera con tres saturómetros, ninguno funcionaba. Y Santi ya estaba más frío. Yo le tocaba las manitos. Empiezo a ver que se le empiezan a ir los ojitos para atrás y le digo a la doctora que por favor hagan algo. Me dice que van a llevarlo a shock. Yo lo llevé a shock a upa corriendo. Y ahí empezaron a venir los médicos. Trataron de reanimarlo una hora y media y ya no pudieron o no quisieron hacer nada porque no lo llevaron a terapia, que estaba vacía en ese momento", puntualizó la madre.

Finalmente, denunció al hospital y médicos por no tener un diagnóstico claro, ya que eso llevó a la muerte a su hijo.

*Con información de Infobae.