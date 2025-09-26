Versión Impresa
Fallece reina de belleza guatemalteca Denisse Maldonado

  • Por Selene Mejía
26 de septiembre de 2025, 13:18
Obituarios
Denisse Maldonado fue Novia del Deporte de Empleados Municipales. (Foto: Redes Sociales)

La reina de belleza guatemalteca Denisse Aguilar falleció y quienes la conocieron se despidieron de ella.

Stefany Denisse Elizabeth Maldonado García, Novia del Deporte de Empleados Municipales 2022 murió según informa el medio "La voz de Xela". 

Denisse Maldonado fallecimiento 1
Foto: Instagram.

Hasta el momento se desconoce la causa de su muerte, sin embargo las personas allegadas a ella recordaron su carisma y sus sueños.

La joven participó en Xelafer donde recibió el importante título a sus 20 años. Estudiaba derecho en el Centro Universitario de Occidente (Cunoc) de la Universidad de San Carlos de Guatemala, donde formaba parte de la asociación estudiantil.

Denisse Maldonado fallecimiento 2

En redes sociales compartía sus rutinas de ejercicios pues practicaba el fisicoculturismo, así como las actividades como reina y fotografías de moda. 

"La disciplina pueda llevarte a lugares, dónde la motivación no puede... Orgullosamente representando a Quetzaltenango en la categoría Bikini Fitness Juvenil", escribió en una de sus competencias. 

Denisse Maldonado fallecimiento 4
FOTO: Instagram

Denisse Maldonado fallecimiento 5
Foto: Instagram.

Denisse Maldonado fallecimiento 3
Foto: Instagram.

