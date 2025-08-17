Versión Impresa
Fallece Terence Stamp, General Zod de Superman, a los 87 años

  • Con información de Priscilla León/Colaboradora
17 de agosto de 2025, 11:21
El intérprete británico falleció este domingo 17 de agosto, a los 87 años.

Nacido en Londres, Inglaterra, Terence Stamp comenzó su carrera actoral a principios de la década de 1960. Actuó en alrededor de 50 películas y llegó a ser nominado al premio Óscar, además de ganar un Globo de Oro.

"Deja tras de sí una obra extraordinaria como actor y escritor, que seguirá conmoviendo e inspirando a la gente durante años", señaló la familia de Stamp en un comunicado citado por la AFP.

Considerado un ícono de los años 60, cautivó al público, sobre todo, por sus papeles de villano.

En la década de 1970 conquistó Hollywood como el General Zod en la saga original de Superman, protagonizada por Christopher Reeve.

Su carrera no se detuvo, también actuó en la saga Star Wars, así como en la comedia Priscilla, la reina del desierto.

