Fallece Zoila Urízar, la icónica “Canche” de Antigua Guatemala

La señora Zoila Reina Urízar Soto, conocida en la Antigua Guatemala como "La Canche", falleció este miércoles, según trascendió en medios locales de Sacatepéquez.

El personaje antigüeño nació el 14 de marzo de 1931, en el municipio de Chinique, Quiché, pero por muchos años fue conocida por la tienda que tenía en la esquina de la sexta avenida y primera calle poniente de la Antigua Guatemala, a pocos metros del templo de La Merced.

La información preliminar resalta que su deceso se produjo por causas naturales.

A finales de año, la tienda que atendió por muchos años cerró sus puertas, lo que generó consternación entre los antigüeños.

Hoy falleció doña Zoila Reyna Urizar Soto, mejor conocida como, La canche.

Legado

El portal Humans of Antigua Guatemala hizo una reseña sobre La Canche, donde destaca su sazón culinaria que la caracterizó en la Ciudad Colonial.

“Desde antes de la caída de Arbenz ya tenía mi tienda, eso fue en 1954 hace ya más de 61 años. Esta tienda es mi vida, aquí han venido a comer grandes personas y recuerdo a muchos de ellos, entre ellos el ‘coyote’ que venía también por aquí. Ahora los gringos son los que más vienen a comer y gracias a Dios porque ellos ayudan a la tienda.

Había un señor ya grande que venía y me decía: pasaran los años y pasaran los años y la tienda de la Canche no pasará. Cuando la tienda empezó era para los estudiantes del colegio de La Merced, que venían y hacían averías pero era realegre. Esta cocina es un gran recuerdo de los salesianos porque ellos nos la regalaron, ellos se iban y la dejaron para nosotros, aquí he cocinado yo y todas las recetas ahora ya las conocen mis patojas, así quedan allí para siempre.“

