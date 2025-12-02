Un fallecido y un desaparecido tras ser arrastrados en playa de Retalhuleu

Una emergencia se registró en la playa Tulate, en San Andrés Villa Seca, Retalhuleu, cuando un potente alfaque arrastró a dos personas al mar.
Dos personas fueron arrastradas por un alfaque, en la playa Tulate, ubicada en el municipio de San Andrés Villa Seca, del departamento de Retalhuleu.
Bomberos Municipales Departamentales fueron alertados y al llegar al lugar, ubicaron a una persona flotando en el mar.
Por lo que, procedieron con el rescate del cuerpo hacia la orilla de la playa, pero este ya no contaba con signos vitales, según indicaron los socorristas.
El cuerpo de bomberos dio aviso a las autoridades correspondientes para que se realizaran las diligencias respectivas.
Los socorristas agregaron que, continuaron trabajando en el lugar para localizar a la segunda persona, ya que aún se encuentra desaparecida.
De momento no se han identificado las víctimas.