Un fallecido: Dos vehículos caen al fondo de distintas hondonadas este jueves

Dos accidentes de tránsito ocurrieron la tarde de este jueves, dejando un saldo de un fallecido y dos heridos.

Dos accidentes de tránsito se registraron la tarde de este jueves 6 de noviembre en distintos puntos del territorio nacional.

El primero fue cuando un picop cayó al fondo de una hondonada de aproximadamente 20 metros de profundidad en el caserío Nimache, del municipio de Sipacapa, en el departamento de San Marcos.

El conductor de este vehículo, quien resultó con heridas leves, indicó que el vehículo presentó fallas en el sistema de frenos.

Bomberos Municipales Departamentales atendieron al copiloto que aún no ha sido identificado. Debido a las lesiones que presentaba, fue trasladado al Hospital Nacional de Huehuetenango.

Otro accidente

En el kilómetro 102 de la carretera CA-2, un vehículo particular cayó igualmente a una hondonada de aproximadamente 15 metros de profundidad.

Elementos de Bomberos Municipales Departamentales de Taxisco, Santa Rosa, llegaron al lugar a brindarle atención prehospitalaria al piloto de este automóvil.

Debido a la gravedad de las heridas, fue llevado al Hospital Nacional de Escuintla, pero durante el traslado no logró sobrevivir y falleció en el kilómetro 81, indicaron los socorristas.

La víctima mortal aún no ha sido identificada, por lo que el cuerpo de bomberos dio aviso a las autoridades correspondientes.