Familia se accidenta después de que perro los persiguiera

  • Por Geber Osorio
24 de septiembre de 2025, 15:13
El perro luego de provocar el accidente de tránsito, resultó ileso. (Foto ilustrativa: istock)

El canino los siguió en la carretera en la que se conducían. 

Brenda Chan, de 28; y sus dos hijos Yostin Yoc, de 5; y Eitan Yoc, de 3; sufrieron fracturas, golpes y múltiples laceraciones en distintas partes del cuerpo.

Esto después de sufrir un accidente de tránsito en el caserío Santo Domingo, en el municipio de San Pablo, del departamento de San Marcos.

Los familiares resultaron con heridas. (Foto: redes sociales /Mi bello San Pablo)
Según relató Chan, los tres iban en un vehículo de dos ruedas rumbo a una diligencia, cuando un perro los empezó a correr. Posteriormente se cruzó enfrente, lo que ocasionó el percance. 

Al lugar fueron alertados los Bomberos Municipales Departamentales, quienes trasladaron a la familia a la emergencia del Hospital Nacional de Malacatán.

Los tres familiares heridos fueron trasladados a un centro asistencial. (Foto: redes sociales/Mi bello San Pablo)
Mientras, se reportó que el perro al parecer resultó ileso.

