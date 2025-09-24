Familia se accidenta después de que perro los persiguiera

El canino los siguió en la carretera en la que se conducían.
OTRAS NOTICIAS: Localizan el cuerpo de Edin, el niño que fue arrastrado por un río en Zacapa
Brenda Chan, de 28; y sus dos hijos Yostin Yoc, de 5; y Eitan Yoc, de 3; sufrieron fracturas, golpes y múltiples laceraciones en distintas partes del cuerpo.
Esto después de sufrir un accidente de tránsito en el caserío Santo Domingo, en el municipio de San Pablo, del departamento de San Marcos.
Según relató Chan, los tres iban en un vehículo de dos ruedas rumbo a una diligencia, cuando un perro los empezó a correr. Posteriormente se cruzó enfrente, lo que ocasionó el percance.
Al lugar fueron alertados los Bomberos Municipales Departamentales, quienes trasladaron a la familia a la emergencia del Hospital Nacional de Malacatán.
Mientras, se reportó que el perro al parecer resultó ileso.