Localizan el cuerpo de Edin, el niño que fue arrastrado por un río en Zacapa

El cuerpo del menor fue localizado una semana después de ser arrastrado por la corriente de un río desbordado.

El cuerpo de un niño de cinco años fue localizado en el sector El Pital, colonia Taguayní, en La Unión, Zacapa, luego de varios días de búsqueda.

Bomberos Municipales Departamentales informaron que el hallazgo ocurrió la noche del martes 23 de septiembre durante un operativo de búsqueda en el que participaron vecinos y elementos del Ejército de Guatemala.

El cuerpo del menor fue localizado una semana después de ser arrastrado por el río. (Foto: ASONBOMD)

El menor fue identificado como Edin Onias Martínez García; tras la localización del cuerpo, las autoridades fueron notificadas para los procedimientos correspondientes.

Edin fue arrastrado por una correntada cuando intentaba cruzar una quebrada junto a su madre. (Foto: Redes sociales)

En redes sociales familiares y amigos lamentaron el fallecimiento de Edin quien murió al ser arrastrado por una corriente de un río el martes 16 de septiembre.

(Imagen: Redes sociales)

Madre e hijo arrastrado por la corriente

El pasado martes 16 de septiembre una madre y su hijo de cinco años fueron arrastrados por la corriente del río Pital en la aldea Taguayní, La Unión, Zacapa, debido al aumento del caudal por las lluvias recientes.

Bomberos Municipales Departamentales lograron rescatar a la madre con heridas y en crisis nerviosa, y fue trasladada a un centro asistencial. Sin embargo, el menor fue reportado como desaparecido hasta la noche del martes 23 de septiembre cuando su cuerpo fue localizado.

La madre fue localizada con varias heridas y fue trasladada a un centro asistencial. (Foto: ASONBOMD)

Según el relato de la madre del menor, ellos intentaron cruzar una quebrada cuando fueron sorprendidos por la corriente del río y ella no pudo sujetar la mano de Edin tras la correntada.