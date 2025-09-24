Familia guatemalteca dice que ICE retuvo a su hija que está en el espectro autista

-

El hecho sucedió en Boston, Massachusetts, Estados Unidos.

Una denuncia por parte de una familia guatemalteca circula en redes luego que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) retuvieran a su hija con autismo, la niña de tan solo 5 años fue detenida por los agentes con la intención de usarla como señuelo para que su padre intentara recuperarla y ellos aprovechar el momento para capturarlo.

La esposa del guatemalteco comentó que su pareja conducía su auto, acompañado de su hija, cuando notó que alguien los seguía. Al momento de llegar al estacionamiento de su casa logró entrar corriendo, pero los agentes atraparon a la menor.

Los policías retuvieron a la menor de edad que padece de autismo por unos momentos. (Foto: Telemundo)

El connacional tiene por lo menos 22 años de vivir en Estados Unidos y en los videos se puede ver cómo agentes lo retan diciéndole "¿Es su hija? Venga y muéstrenos su ID". Luego de varios minutos, la policía recuperó a la niña y la devolvió a sus padres sin efectuarse ninguna captura; sin embargo, dos días después los agentes federales regresaron a la casa y lo arrestaron.

El guatemalteco enfrentará un proceso de deportación, a pesar de estar solicitando un amparo de asilo, y al momento se encuentra retenido en un centro de detención.

El padre de la menor fue arrestado dos días después. (Foto: Telemundo)

*Con información de Telemundo