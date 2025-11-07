Familia del motorista arrollado en zona 9 pide apoyo económico para medicamentos

-

El joven motorista Larkin Daniel Morales, de 22 años, quien sufrió la amputación de su pierna derecha tras ser arrollado, continúa su recuperación médica.

El motorista Larkin Daniel Morales, de 22 años, quien fue arrollado en repetidas ocasiones por el automovilista Carlos Ovidio Acevedo Navas, de 70 años, sigue en recuperación.

Tras haber sufrido heridas de gravedad, Morales fue trasladado al Hospital General San Juan de Dios, lugar donde estuvo internado durante tres semanas tras haber sido amputado de la pierna derecha.

La tía del joven motorista, habló con Soy502 e indicó: "mi sobrino, gracias a Dios se encuentra estable. La operación fue exitosa y su recuperación avanza bien; no ha presentado complicaciones hasta el momento".

Sin embargo, su pierna izquierda continúa con yeso, ya que también sufrió lesiones de gravedad y en los próximos días le realizarán más radiografías para evaluar cómo ha evolucionado, agregó la tía de Larkin.

Apoyo económico

Asimismo, la familia ha enviado un mensaje a las personas que han estado al pendiente del joven afectado y a quienes quieran apoyar económicamente, ya que "los gastos de los medicamentos sí han salido un poco elevados. Y sabemos que personas de buen corazón nos quieren ayudar. Se los agradecería muchísimo", indicó su familia.

La cuenta bancaria a la que se le puede enviar el apoyo económico es la siguiente: Cuenta de ahorro del Banco Promérica 32992085123546 a nombre de Mónica Haymé Cuque Yumán, quien es progenitora de Larkin.

Cuenta bancaria para quienes quieran apoyar económicamente a Larkin Daniel. (Foto: cortesía)

"Aún falta tiempo, debemos esperar con paciencia, pero confiamos en Dios. Les agradecería mucho que lo mantengan en sus oraciones, para que él no se desespere y pueda sobrellevar esta recuperación que, aunque es larga y lenta, la enfrentamos con fe", mencionó la tía de Larkin Daniel.