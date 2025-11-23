Versión Impresa
Familiares esperan el cuerpo de guatemalteca asesinada en Estados Unidos

  • Por Maria Fernanda Gallo
23 de noviembre de 2025, 11:55
María Florinda era madre de cuatro niños. (Foto: redes sociales)

Su esposo, Mauricio Pérez Velásquez, presenció el momento cuando le dispararon en la cabeza tras haberse confundido de la casa, donde debía llegar hacer limpieza.

OTRAS NOTICIAS: Guatemalteca es asesinada en EEUU tras presentarse a trabajar a una casa equivocada

Los familiares de María Florinda Ríos Pérez aguardan en Guatemala, la entrega de sus restos tras haber sido víctima de un ataque armado el pasado 5 de noviembre, en Whitestown, Estados Unidos.

Esta tragedia se originó tras una confusión, ya que Ríos se acercó al patio frontal de una casa equivocadamente; el hombre propietario de la residencia le respondió disparándole, produciéndole la muerte instantánea. 

(Foto: José Luis Pos)
El crimen

Luego de que fuera atacada, se identificó como responsable a Curt Andersen, de 62 años, quien presuntamente asumió que se trataba de un ladrón.

(Foto: redes sociales)
La Policía estadounidense detuvo a Andersen, tras la tragedia. Sin embargo, le brindaron arresto domiciliar, le retiraron su pasaporte y pago una fianza de 25 mil dólares. El juicio final en su contra se realizará el próximo marzo 2026.

Fianza, que provoco indignación en la comunidad.

(Foto: redes sociales)
Los familiares de Ríos, trasladarán sus restos al municipio de Cabrican, del departamento de Quetzaltenango, donde era originaria. 

