Familiares esperan el cuerpo de guatemalteca asesinada en Estados Unidos

Su esposo, Mauricio Pérez Velásquez, presenció el momento cuando le dispararon en la cabeza tras haberse confundido de la casa, donde debía llegar hacer limpieza.
Los familiares de María Florinda Ríos Pérez aguardan en Guatemala, la entrega de sus restos tras haber sido víctima de un ataque armado el pasado 5 de noviembre, en Whitestown, Estados Unidos.
Esta tragedia se originó tras una confusión, ya que Ríos se acercó al patio frontal de una casa equivocadamente; el hombre propietario de la residencia le respondió disparándole, produciéndole la muerte instantánea.
El crimen
Luego de que fuera atacada, se identificó como responsable a Curt Andersen, de 62 años, quien presuntamente asumió que se trataba de un ladrón.
La Policía estadounidense detuvo a Andersen, tras la tragedia. Sin embargo, le brindaron arresto domiciliar, le retiraron su pasaporte y pago una fianza de 25 mil dólares. El juicio final en su contra se realizará el próximo marzo 2026.
Fianza, que provoco indignación en la comunidad.
Los familiares de Ríos, trasladarán sus restos al municipio de Cabrican, del departamento de Quetzaltenango, donde era originaria.