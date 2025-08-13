Caso Hogar Seguro: tribunal programa audiencia para reparación digna de las víctimas

-

Este 14 de agosto, sobrevivientes y familias de las víctimas exigirán al Estado compensación y reconocimiento por los daños irreparables

Este jueves 14 de agosto, a partir de las 8:00 de la mañana, El Tribunal Séptimo de Sentencia Penal llevará a cabo la audiencia de reparación digna en el caso conocido como Hogar Seguro Virgen de la Asunción, donde 56 adolescentes fallecieron y decenas más resultaron gravemente heridas el 8 de marzo de 2017.

Familias del Hogar Seguro pedirán reparacióndigna por daño irreparable. (Foto: AFP/vía Getty Images)

Durante esta audiencia, las familias de las víctimas y las sobrevivientes exigirán una reparación económica y moral por los daños sufridos. Algunas de las jóvenes sobrevivientes manifestaron ante la jueza que, tras el incendio, ya no pueden llevar una vida normal debido a las graves secuelas físicas y emocionales que les dejó la tragedia. Muchas de ellas quedaron con mutilaciones permanentes.

Los representantes legales de las familias también plantearán que la reparación no debe limitarse a lo económico, sino que debe incluir reformas estructurales, reconocimiento estatal de los hechos y garantías de no repetición. Se espera que la audiencia aborde el papel del Estado, que tenía bajo su custodia a las adolescentes al momento de los hechos.

El estado tenia la custodia de las adolescentes, y tendrá que reparar a los padres y sobrevivientes. (Foto: AFP/Soy502)

"La reparación debe ser integral y transformadora, no puede quedarse en cifras. Es necesario reconocer el daño irreparable que estas jóvenes y sus familias han sufrido, y que el Estado asuma su responsabilidad de forma completa", expresó uno de los abogados querellantes.

Se espera que el tribunal emita una resolución que marque un precedente. (Foto: AFP/Soy502)

La audiencia también abordará la situación de los padres de las 56 adolescentes fallecidas. Aunque muchos habían perdido temporalmente la custodia por situaciones de pobreza extrema, negligencia o rebeldía de sus hijas, se argumenta que seguían siendo responsables legales y afectivamente de sus hijas, por lo que también tienen derecho a reparación.