Caso Hogar Seguro: tribunal programa audiencia para reparación digna de las víctimas

Este 14 de agosto, sobrevivientes y familias de las víctimas exigirán al Estado compensación y reconocimiento por los daños irreparables
Este jueves 14 de agosto, a partir de las 8:00 de la mañana, El Tribunal Séptimo de Sentencia Penal llevará a cabo la audiencia de reparación digna en el caso conocido como Hogar Seguro Virgen de la Asunción, donde 56 adolescentes fallecieron y decenas más resultaron gravemente heridas el 8 de marzo de 2017.
Durante esta audiencia, las familias de las víctimas y las sobrevivientes exigirán una reparación económica y moral por los daños sufridos. Algunas de las jóvenes sobrevivientes manifestaron ante la jueza que, tras el incendio, ya no pueden llevar una vida normal debido a las graves secuelas físicas y emocionales que les dejó la tragedia. Muchas de ellas quedaron con mutilaciones permanentes.
Los representantes legales de las familias también plantearán que la reparación no debe limitarse a lo económico, sino que debe incluir reformas estructurales, reconocimiento estatal de los hechos y garantías de no repetición. Se espera que la audiencia aborde el papel del Estado, que tenía bajo su custodia a las adolescentes al momento de los hechos.
"La reparación debe ser integral y transformadora, no puede quedarse en cifras. Es necesario reconocer el daño irreparable que estas jóvenes y sus familias han sufrido, y que el Estado asuma su responsabilidad de forma completa", expresó uno de los abogados querellantes.
La audiencia también abordará la situación de los padres de las 56 adolescentes fallecidas. Aunque muchos habían perdido temporalmente la custodia por situaciones de pobreza extrema, negligencia o rebeldía de sus hijas, se argumenta que seguían siendo responsables legales y afectivamente de sus hijas, por lo que también tienen derecho a reparación.