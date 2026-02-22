Familias se unen en la Carrera Familiar McDonald’s 2026

La XI edición de la Carrera Familiar McDonald's se llevó a cabo en la Ciudad de Guatemala, donde miles de personas participaron en una jornada que combinó actividad física y convivencia familiar.
Desde horas de la mañana, familias, niños, adultos y mascotas se dieron cita para formar parte de esta actividad que promueve un estilo de vida activo. El evento se ha consolidado como una tradición que reúne a distintas generaciones en un mismo espacio.
Durante la actividad se realizó la entrega simbólica de un cheque a la Fundación Infantil Ronald McDonald, organización que brinda alojamiento a familias con niños en tratamiento médico.
La donación fue posible gracias a la inscripción de los participantes, quienes cada año se suman a esta causa.
Tras la jornada en la capital, la carrera continuará el domingo 1 de marzo en Quetzaltenango, donde se espera la participación de familias de la región. En esa localidad también se realizará un donativo a las Damas Rotarias.
McDonald's invita a las familias a sumarse a esta iniciativa que integra deporte y una causa social enfocada en el bienestar de la niñez guatemalteca.
Para conocer más detalles y novedades, la marca comparte información en sus redes sociales: en Instagram como @McGuate.