Familias se unen en la Carrera Familiar McDonald’s 2026

  • Por Redacción comercial
22 de febrero de 2026, 14:31
(Fotografía: Fernando Pinetta/ Soy502)

La XI edición de la Carrera Familiar McDonald's se llevó a cabo en la Ciudad de Guatemala, donde miles de personas participaron en una jornada que combinó actividad física y convivencia familiar.

Desde horas de la mañana, familias, niños, adultos y mascotas se dieron cita para formar parte de esta actividad que promueve un estilo de vida activo. El evento se ha consolidado como una tradición que reúne a distintas generaciones en un mismo espacio.

Cada edición de la Carrera Familiar McDonald's nos demuestra que cuando las familias se unen por una buena causa, se logra un impacto positivo real.
Rodrigo Cofiño
, managing director de McDonald's Guatemala.

Durante la actividad se realizó la entrega simbólica de un cheque a la Fundación Infantil Ronald McDonald, organización que brinda alojamiento a familias con niños en tratamiento médico.

La donación fue posible gracias a la inscripción de los participantes, quienes cada año se suman a esta causa.

(Fotografía: Fernando Pinetta/ Soy502)
Tras la jornada en la capital, la carrera continuará el domingo 1 de marzo en Quetzaltenango, donde se espera la participación de familias de la región. En esa localidad también se realizará un donativo a las Damas Rotarias.

McDonald's invita a las familias a sumarse a esta iniciativa que integra deporte y una causa social enfocada en el bienestar de la niñez guatemalteca.

Para conocer más detalles y novedades, la marca comparte información en sus redes sociales: en Instagram como @McGuate.

(Fotografía: Fernando Pinetta/ Soy502)
