Famoso cantante se casará con su novia 43 años menor que él

Alberto Vázquez anunció que el próximo año se casará con su pareja, Elizabeth Ranea, con quien ya tiene más de 15 años de relación

El cantante mexicano Alberto Vázquez dio la noticia en su cuenta de Instagram; “Para todos esos que son incrédulos, me caso por el civil y por la iglesia en este 2022 que ya está a la vuelta, se los hago saber a todos mis amigos y a los que no lo son”, al lado de una fotografía en la que su prometida está luciendo su anillo de compromiso.

De acuerdo con el programa “Sale el Sol”, esta sería la quinta boda del cantante. Sin embargo, también fue blanco de algunas críticas, ya que Elizabeth es 43 años menor que el intérprete, quien tiene 81 años, mientras ella está en los 38.

La relación de Alberto y Elizabeth surgió, según él ha contado, hace más de 15 años a través de internet, pues ella era una gran fan de él, pero vivía en España.

“Tenía a mis fans, me escribían a mi página y la vi y le dije: ‘Oye, pues qué padre’, y dice: ‘A ver si un día voy a México’. Y le digo: ‘Vente, yo acá te invito y no sé qué’. La traje, conoció a mi hija (…), pues me gustaba y yo le gustaba a ella, entonces ahí empezó todo”, explicó Vázquez al periodista Gustavo Adolfo Infante en el 2012.

Hay que decir que Elizabeth es madre de uno de los seis hijos que tiene la estrella de la época del rock and roll mexicano.

