Precios del petróleo vuelven a subir tras tensiones entre EE. UU. e Irán

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Los precios del petróleo vuelven a subir luego de las negociaciones infructuosas que ocurrieron este fin de semana entre EEUU e Irán.

Los precios internacionales del petróleo registraron un nuevo repunte, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazara la respuesta de Irán a la propuesta de paz impulsada por Washington y de que Teherán renovara amenazas sobre el estrecho de Ormuz.

La referencia internacional Brent para entrega en julio subió 2.69% y alcanzó los 104.01 dólares por barril. Mientras tanto, el crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) avanzó 2.54%, situándose en 97.84 dólares por barril.

El comentario de Trump

Por medio de su red Truth Social, el presidente de EE.UU., Donald Trump, expresó ante la negativa recibida: "Acabo de leer la respuesta de los llamados "representantes" de Irán. No me gusta. TOTALMENTE INACEPTABLE."

El incremento refleja la preocupación de los mercados por una posible escalada de tensiones en Medio Oriente, especialmente en el estrecho de Ormuz, considerado una de las rutas marítimas más importantes para el transporte mundial de petróleo.

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I have just read the response from Iran’s so-called “Representatives.” I don’t like it — TOTALLY UNACCEPTABLE! Thank you for your attention to this matter. President DONALD J.… — Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) May 10, 2026

Situación en Guatemala

Guatemala depende de la llegada de crudo para abastecerse de combustible y, ante la escalada de precios del petróleo, el Congreso de la República aprobó un subsidio para los consumidores que fue refrendado por el Organismo Ejecutivo.

El primer desembolso del apoyo temporal ya está en proceso, luego de que la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) entregara el informe requerido para liberar los fondos, confirmó Erwin Barrios, viceministro encargado del área de hidrocarburos en el Ministerio de Energía y Minas el pasado 7 de mayo.

Dicho subsidio consiste en Q175 millones provenientes de los ministerios de la Defensa Nacional, Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) y Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV).

Recursos que provendrán de varios ministerios para financiar el subsidio a los combustibles. (Foto: captura de pantalla)

*Con información de AFP