Presuntas víctimas de estafa terminan capturadas en Mixco

-

Capturan a dos hombres que transportaban un motor con reporte de robo.

Luis Fernando Noj, de 26 y Mynor David García, de 19 años, fueron sorprendidos por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), en el bulevar el Caminero, zona 6 de Mixco, cuando se conducían en una motocicleta y en una caja plástica transportaban el motor de una moto.

Al pedirle la factura de compra del motor, indicaron que lo habían comprado por medio de una plataforma de redes sociales y que no revisaron si el número tenía algún reporte de robo.

Los agentes al verificar en el sistema de solvencias, determinaron que el motor pertenecía a una motocicleta que había sido robada de forma violenta el pasado 3 de octubre del 2025 en la 2a avenida zona 4 de Ciudad Vieja, Sacatepéquez.

Fueron sorprendidos transportando un motor que le corresponde a una moto con reporte de robo. (Foto: PNC)

Colaborarán con las autoridades

Tras la captura, los presuntos estafados indicaron que brindarían todo la información del vendedor a las autoridades para que se realicen las investigaciones correspondientes.

Jorge Aguilar, vocero de la PNC, indicó: "En estos días se han detenido a varias personas que han sido estafadas por medio de distintas plataformas, lo recomendable es si usted va a comprar algún tipo de vehículo o repuesto lo haga en lugares donde le extiendan una factura que eso le dará garantía de que no es robado.

Asimismo, compartió que los ahora detenidos no cuentan con antecedentes policiacos, pero debido a las investigaciones y por protocolo fueron puestos a disposición de la justicia.