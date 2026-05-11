Moto atorada en semáforo: así ocurrió el insólito accidente en Canadá (video)

¿Cómo llegó hasta allá? El inexplicable accidente quedó grabado por una de las cámaras de la localidad.
EN CONTEXTO: Insólito accidente en Canadá: motocicleta queda colgando en pleno semáforo (video)
Un insólito accidente ocurrido en la ciudad de North Delta, Columbia Británica, Canadá, sorprendió la mañana del domingo 10 de mayo.
Una moto quedó atorada en un semáforo luego de impactar contra un auto.
El choque fue tan fuerte que el motorista voló por los aires junto a su motocicleta, pero esta alcanzó tanta altura que llegó al semáforo, donde finalmente quedó atrapada.
Mientras tanto, el conductor cayó al asfalto quedando tendido en el lugar.
Mira aquí el video:
Según la policía de Delta, el motociclista sufrió heridas graves y fue trasladado al hospital, donde milagrosamente permanece estable.
Las autoridades siguen con la investigación de los hechos.