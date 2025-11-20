Fan más joven de Ricardo Arjona llora en plena "Residencia"

Pablo, quien hasta ahora es el fan más joven, lloró al presenciar la Residencia de Ricardo Arjona "Lo que el seco no dijo" en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.
Con apenas 7 años ya corea las canciones del guatemalteco y fue captado mientras se emocionaba hasta las lágrimas al ver a su músico en escena.
En una entrevista afirmó que sus canciones favoritas son "70%" y "No me importa nada". El pequeño disfrutó de una noche especial junto a su madre, quien lo llevó a pasar una noche mágica.
"De grande me gustaría ser productor de Arjona", dijo emocionado, luego recibió la noticia de que se integraría como miembro de "Mundo Arjona", de por vida, espacio donde el guatemalteco comparte detalles primero que en todas sus plataformas.
La reacción de Arjona
El artista le dedicó unas palabras al pequeño, esperando muy pronto que viva una gran experiencia detrás del escenario: "Yo quiero que esta belleza venga a producir el concierto conmigo un día de estos", dijo.
La Residencia "Lo que el seco no dijo" continúa dando sorpresas.
