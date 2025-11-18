Revista Hola USA habla de la residencia de Ricardo Arjona

"Hola USA" visitó Guatemala para asistir a la residencia "Lo que el seco no dijo".
A través de las redes sociales la prestigiosa revista se refirió al evento que está dando de qué hablar ante el mundo, luego de que Arjona anunciara las fechas de su gira en Estados Unidos.
"Nos fuimos directo a Guatemala para vivir desde cerca la maravillosa experiencia de la residencia de Ricardo Arjona en su país natal".
"Durante más de 2 horas, el artista deleitó a su público en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, con más de 30 canciones y lo mejor de sus grandes éxitos".
"Tuvimos la oportunidad de ver a su hijo, Ricardo, recibir un obsequio especial de una fan que llegó desde Argentina. Asimismo, pudimos conversar con algunos de sus músicos, coristas y la encantadora bailarina del show", expresó.
Gira por Estados Unidos
Entre los destinos que visitará están Nueva York, Boston, Las Vegas, Los Ángeles, San Diego, Houston y Miami.