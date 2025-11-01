Historias de fans el segundo día de la residencia de Ricardo Arjona

-

Entusiastas se preparan para disfrutar el segundo día de 23 shows, de la residencia "Lo que el seco no dijo", en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.

Desde las 2 de la tarde guatemaltecos y extranjeros se preparan para corear las clásicas canciones del cantautor, estas son algunas de sus historias.

Familia Aquino

"Es el primer concierto de mi papá, siempre se ha dedicado a trabajar y las veces que ha estado Arjona en el país, mi papá no había podido estar, hoy se nos dio la oportunidad, está mi familia completa, mi hermana, mi mamá, estuvo difícil ingresar a obtener un boleto pero se nos dio la oportunidad, estamos orgullosos de Arjona y de su carrera".

La familia Aquino logró reunirse y dejar las labores diarias para disfrutar de un concierto de @Ricardo_Arjona, por primera vez juntos. Video: José Luis Pos. @soy_502 pic.twitter.com/sZP43Odd7v — Selene Mejía (@SeleneMSoy502) November 1, 2025

Sebastián Alarcón (Chile)

"Hace unos 15 años que ando en busca de mi personalidad, aprovechando en talento de Ricardo Arjona, empezamos esta carrera y después de 15 años llegamos a la cima, a la mismísima Guatemala, que es impresionante, imagínate, estar en el Teatro Nacional, es muy simbólico, un encuentro arjoneano de gente de todo el mundo, esto es muy icónico y taquicárdico", expresó el Arjona chileno.

Sebastián Alarcón, imitador chileno de Ricardo Arjona, no podía perderse la residencia “Lo que el seco no dijo”. Video: José Luis Pos. @soy_502 pic.twitter.com/EXuZntqdWh — Selene Mejía (@SeleneMSoy502) November 1, 2025

Magdalena Ibarra

"Son emociones encontradas de por fin poderlo conocer".

Magdalena Ibarra es una de las primeras fans en la fila para ingresar al concierto de @Ricardo_Arjona en su Residencia, “lo que el seco no dijo”, en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. Video: José Luis Pos. @soy_502 pic.twitter.com/51UpYqmLcM — Selene Mejía (@SeleneMSoy502) November 1, 2025

Diego Mejicanos y Pamela González

Fue una osadía obtener boletos, nos conectamos varias personas en el trabajo para poder lograr entrar a las filas virtuales para lograr conseguirlas, estoy emocionada, era un sueño que tenía desde pequeña, hoy es un sueño cumplido.

Diego Mejicanos y Pamela González cuentan su sentir al ver a @Ricardo_Arjona en “Lo que el seco no dijo”. @soy_502 video: José Luis Pos. pic.twitter.com/0vfWpSRJGl — Selene Mejía (@SeleneMSoy502) November 1, 2025

Varios arriban en grupos de amigos para no perderse esta experiencia.