Historias de fans el segundo día de la residencia de Ricardo Arjona

Entusiastas se preparan para disfrutar el segundo día de 23 shows, de la residencia "Lo que el seco no dijo", en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.
Desde las 2 de la tarde guatemaltecos y extranjeros se preparan para corear las clásicas canciones del cantautor, estas son algunas de sus historias.
Familia Aquino
"Es el primer concierto de mi papá, siempre se ha dedicado a trabajar y las veces que ha estado Arjona en el país, mi papá no había podido estar, hoy se nos dio la oportunidad, está mi familia completa, mi hermana, mi mamá, estuvo difícil ingresar a obtener un boleto pero se nos dio la oportunidad, estamos orgullosos de Arjona y de su carrera".
Sebastián Alarcón (Chile)
"Hace unos 15 años que ando en busca de mi personalidad, aprovechando en talento de Ricardo Arjona, empezamos esta carrera y después de 15 años llegamos a la cima, a la mismísima Guatemala, que es impresionante, imagínate, estar en el Teatro Nacional, es muy simbólico, un encuentro arjoneano de gente de todo el mundo, esto es muy icónico y taquicárdico", expresó el Arjona chileno.
Magdalena Ibarra
"Son emociones encontradas de por fin poderlo conocer".
Diego Mejicanos y Pamela González
Fue una osadía obtener boletos, nos conectamos varias personas en el trabajo para poder lograr entrar a las filas virtuales para lograr conseguirlas, estoy emocionada, era un sueño que tenía desde pequeña, hoy es un sueño cumplido.
Varios arriban en grupos de amigos para no perderse esta experiencia.