Fans de BTS inician guerra contra revendedores por inflar precios

Fanáticos de BTS se organizaron para exhibir, denunciar y sabotear digitalmente a revendedores que inflaban precios de las entradas, que se agotaron en poco tiempo.

El 24 de enero de 2026, más de un millón de personas intentaron comprar boletos para los tres conciertos de BTS en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, sin embargo agotaron en menos de 40 minutos y luego de esto aparecieron los revendedores para vender los boletos en precios exhorbitantes.

En redes comenzaron a circular capturas de pantalla y anuncios de plataformas como Viagogo y StubHub, que ofrecían lugares hasta cuatro veces el valor original.

Incluso la experiencia de compra en Ocesa y Ticketmaster ha provocado una ola de indignación entre ARMY. pues afirman que fue una pesadilla marcada por fallas de la boletera Ticketmaster y la promotora Ocesa: aumentos inesperados en los precios, falta de transparencia y la "desaparición" instantánea de las zonas más codiciadas.

Unidos por una causa justa

Los fans iniciaron una campaña para "doxear" (exponer) a revendedores, recopilando nombres, teléfonos y cuentas bancarias de quienes ofrecían boletos, publicándolos masivamente para advertir a otros usuarios. Incluso algunos fandoms crearon hojas de Excel con los datos recabados y hasta los inscribieron incluso en universidades y bancos, hasta funerarias.

La petición se hizo en la Secretaría de Economía y Profeco para que, junto con la Comisión Antimonopolio, abran una investigación para analizar el sistema de precios y crearon una petición en Change.org una petición para la salida de Ticketmaster y OCESA de México, por ello la presión social derivó en una respuesta de Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco.

La respuesta de Profeco

La institución prepara un decreto que obligará a las boleteras a publicar mapas y precios exactos al menos 24 horas antes de cada venta, con el costo total visible desde el inicio (incluyendo todos los cargos).