Sentencia del tribunal ordena reparación digna y limpiar la imagen de Farruko Pop

Tribunal ordena aclarar que Farruko Pop no tenía vínculos con pandillas.

"Farruko Pop no era pandillero", así lo dejó claro una sentencia reciente del Tribunal Décimo de Sentencia Penal, que no solo condenó a los responsables del asesinato del cantante e influencer, sino que también ordenó publicar una aclaratoria para limpiar su nombre y mencionar que Sebastián Pop era un hombre ejemplar.

Farruko Pop durante alguna de sus presentaciones compartía uno de sus sueños de ser cantante. (Foto: redes sociales)

La sentencia establece que Jorge Sebastián Pop Chocoj, conocido como Farruko Pop, no tenía ningún vínculo con la pandilla Barrio 18, como se especuló en redes sociales tras su trágica muerte.

Además, también se pide hacer público que Carlos Pop, su hermano, no tuvo ninguna implicación en el crimen.

Carlos Pop durante su llegada al INACIF para idenfificar el cuerpo de su hermano Jorge Pop, conocido como Farruko Pop, el sábado 25 de mayo de 2024. (Agencia EFE)

Por la desinformación

La medida fue incluida como parte de la reparación digna para su familia, afectada no solo por el asesinato, sino también por los rumores y la desinformación que circularon luego del hecho.

La resolución judicial deberá ser publicada en el Diario de Centro América y en otro de circulación nacional, con la aclaratoria incluida.

La sentencia

Carlos Roberto López Ortiz y Marcos Daniel Zunún fueron condenados por su participación en el crimen. El segundo recibió una pena de 29 años de prisión, mientras que el primero fue condenado a 20 años y cuatro meses. Además, deberán pagar una indemnización.

Carlos Roberto López Ortiz, cumple una condena 20 años y cuatro meses y debe pagar reparación digna. (Foto: Wilder López/Soy502)

¿Quién fue Farruko Pop?

Farruko Pop fue un joven cantante y creador de contenido guatemalteco, originario de San Pedro Carchá, Alta Verapaz, y miembro del pueblo Q'eqchi', quien se dio a conocer en TikTok y otras plataformas por sus videos y su deseo de triunfar en la música.

El lunes 20 de mayo de 2024, el cantante desapareció tras haber sido citado por Beberly de 15 años de edad en la colonia El Limón, zona 18 de la Ciudad de Guatemala.

Jorge Sebastián Pop, conocido como Farruko Pop, tenía 18 años de edad cuando ocurrio su asesinato. (Foto: redes sociales)

La vida de Pop terminó de forma violenta el sábado 25 de mayo de 2024. Cinco días después fue encontrado enterrado en una vivienda abandonada del mismo sector.

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses confirmó que murió por asfixia por estrangulamiento, y las autoridades vincularon su asesinato a integrantes de la pandilla Mara 18 que opera en esa zona.

La familia de Pop solicita que esta resolución se difunda por los medios de comunicación para que la sociedad sepa que el crimen no quedó impune.