Conductor muere en accidente de tránsito en la avenida Reforma en la zona 9

Un accidente de tránsito se registró esta noche en la avenida Reforma, zona 9 capitalina. Bomberos Municipales confirmaron la muerte de un conductor.
La noche de este jueves se registró un accidente de tránsito, donde un conductor falleció en la 10a. calle de la avenida Reforma, en la zona 9 capitalina.
Bomberos Municipales fueron alertados del percance vial, tras la llegada de técnicos en urgencias médicas localizaron a un hombre de aproximadamente 35 años, quien ya no contaba con signos vitales.
Además, los socorristas indicaron que una de las extremidades superiores de la víctima, fue encontrada a pocos metros de donde estaba el cuerpo.
El fallecido era conductor de un vehículo de dos ruedas y hasta el momento no ha sido identificado.