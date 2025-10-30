El ataque armado que causó alarma en el bulevar Liberación

Un conductor y su acompañante sufrieron crisis nerviosa y lograron escapar de la balacera, para buscar auxilio en la estación de los Bomberos Municipales.
Un ataque armado se registró la tarde de este jueves bajo el puente gemelo de El Trébol, en el bulevar Liberación de la zona 12 de la ciudad de Guatemala.
Por motivos que se desconocen, individuos dispararon contra un vehículo particular de color rojo, donde los tripulantes salieron ilesos.
Por lo que el piloto siguió avanzando unos metros hasta llegar a la estación 2 de los Bomberos Municipales, ubicada en la 11 avenida de ese bulevar.
En dicha estación, los socorristas atendieron al conductor y a su acompañante, debido a que presentaron crisis nerviosa a pesar de no tener heridas de gravedad, según informaron los bomberos.