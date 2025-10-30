Versión Impresa
El ataque armado que causó alarma en el bulevar Liberación

  • Por Geber Osorio
30 de octubre de 2025, 15:41
Ciudad de Guatemala
El incidente armado provocó crisis nerviosa en los tripulantes del vehículo. (Foto: Bomberos Municipales)

Un conductor y su acompañante sufrieron crisis nerviosa y lograron escapar de la balacera, para buscar auxilio en la estación de los Bomberos Municipales.

Un ataque armado se registró la tarde de este jueves bajo el puente gemelo de El Trébol, en el bulevar Liberación de la zona 12 de la ciudad de Guatemala.

Por motivos que se desconocen, individuos dispararon contra un vehículo particular de color rojo, donde los tripulantes salieron ilesos.

(Foto: Bomberos Municipales)
Por lo que el piloto siguió avanzando unos metros hasta llegar a la estación 2 de los Bomberos Municipales, ubicada en la 11 avenida de ese bulevar.

En dicha estación, los socorristas atendieron al conductor y a su acompañante, debido a que presentaron crisis nerviosa a pesar de no tener heridas de gravedad, según informaron los bomberos.

(Foto: Bomberos Municipales)
