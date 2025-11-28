Versión Impresa
Fátima Bosch deja polémicas y cumple agenda de Miss Universe

  • Con información de Eligia Hernández/Kevyn Girón/Colaboradores
28 de noviembre de 2025, 16:50
Fátima compartió un video con imágenes de la reina. (Foto: X)

Bosch se ha alejado del escándalo que rodea a los directivos del concurso.

La mexicana Fátima Bosch, Miss Universo 2025, reapareció este jueves en actividades oficiales luego de la controversia que rodeó su coronación en Tailandia.

La mexicana se ha alejado del escándalo que rodea a los directivos del concurso. (Foto: X)
En un reciente video difundido por la organización, la reina de belleza rindió homenaje a Sirikit Kitiyakara, reina madre de Tailandia, fallecida el 24 de octubre a los 93 años. El mensaje que acompañó la publicación destacó su legado y pidió que "su bondad y gracia perduren".

La reina de belleza presentó sus respetos a Sirikit Kitiyakara, reina madre de Tailandia. (Foto: X)
El contenido surge en medio de denuncias de varias candidatas, quienes aseguran que la elección no fue transparente, señalamientos rechazados por Raúl Rocha, presidente del certamen. Debido a las críticas, la organización restringió los comentarios en la publicación.

Bosch todavía sigue en actividades de agenda en Tailandia. (Foto: X)
Bosch, aún en Tailandia, respondió a los ataques recibidos en redes. Afirmó que no dejará que los insultos la definan y defendió su integridad, sus valores y su compromiso con las mujeres que representa. Su coronación sigue siendo una de las más polémicas en la historia del concurso.

