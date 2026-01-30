Versión Impresa
FBI: Alana de la Garza revela drama y acción máxima

  • Con información de Priscilla León/Colaboradora
30 de enero de 2026, 00:02
Alana de la Garza ha intepretado a la agente especial Isobel Castille desde 2020. (Foto: cortesía Universal)

FBI está de vuelta con más casos y, sobre todo, con acción y emociones elevadas a la máxima potencia, revela en entrevista Alana de la Garza, una de sus protagonistas.

La serie arrancó en 2019, creada por Dick Wolf. (Cortesía Universal)
La serie, creada por Dick Wolf y disponible por Universal+, es un drama policial intenso que se centra en el funcionamiento del Buró Federal de Investigaciones en Nueva York.

La temporada 8 comienza de una forma diferente para la agente Isobel Castille, interpretada por De La Garza. Sin embargo esa situación hará que muestre su faceta más profunda y familiar, afirmó a Soy 502.

Esta vez se hace énfasis en cómo los agentes usan la inteligencia y la tecnología para resolver casos. Aunque lo que más destaca la actriz es la intensidad de la trama: "Algunos episodios te dejarán llorando y otros aplaudiendo".

Jeremy Sisto y Alana de la Garza en unas de las escenas de la nueva temporada. (Foto: Universal)
Nacida en Ohio, EE. UU., de padre mexicano y madre irlandesa, asegura que es un honor y una responsabilidad encarnar a Castille. Describe a su personaje como una "superheroína latina, fuerte y franca".

"Siento que me gané la lotería", enfatiza la actriz, quien es todo un ícono dentro de los dramas policiales y criminales. Entre 2006 y 2010 encarnó a la fiscal Connie Rubirosa en La ley y el orden, y también tuvo papeles recurrentes en CSI: Miami y Mentes criminales.

En esta temporada la serie llegará el esperado episodio 150. (Cortesía Universal)
Si bien la serie aborda temas complejos, todo cambia cuando se apagan las cámaras, apunta Alana: "Cantamos, bailamos, somos como una gran familia".

En la nueva temporada también aparecen Missy Peregrym como Maggie Bell, Zeeko Zaki como Omar Adom Zidan, Jeremy Sisto como Jubal Valentine y John Boyd como Stuart Scola.

La actriz estadounidense cuenta con una destacada trayectoria en la televisión. (Foto: cortesía Universal)
