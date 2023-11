Persecución internacional: FBI arresta al guatemalteco Roberto Montano Pellegrini

-

El empresario guatemalteco fue arrestado por la Oficina Federal de Investigaciones este miércoles.

Roberto Montano Pellegrini fue arrestado el miércoles 1 de noviembre en el Aeropuerto Internacional de Miami por la Oficina Federal de Investigaciones, reportó Telemundo.

Roberto Montano de 57 años usaba los alias de Jorge Roberto Montano Midence, Roberto Pellegrini, Alberto Yardi. Fue acusado de fraude electrónico mediante una denuncia en 2015 y una acusación formal en 2021 por parte del distrito de New Hampshire.

El fiscal estadounidense, John J. Farley, anunció que Roberto Montano administró dos proyectos forestales en Guatemala para fondos de inversión, entre 2009 hasta 2014. Estos fueron administrados por un asesor de inversiones en el estado de New Hampshire.

#BREAKING: Following an international manhunt, #FBI Boston special agents have arrested fugitive Jorge Roberto Montano Pellegrini of Guatemala, who was wanted for allegedly embezzling approximately $10 million. He was safely taken into custody in Miami. https://t.co/eMXfYXGRsZ pic.twitter.com/FIFyFo7u2S — FBI Boston (@FBIBoston) November 2, 2023

La compañía Green Millennium, manejaba la plantación de árboles de teca más grande del mundo. Se cree que bajo su administración, la empresa malversó fondos desviando el efectivo y ocultando los estados bancarios, además de alterar los estados financieros.

Por otro lado, se hipotecaron propiedades de los proyectos sin autorización, y se invirtieron las ganancias en empresas comerciales fallidas, además de robar los subsidios forestales de teca pagados por el gobierno guatemalteco. En Guatemala, también aparece como sindicado en un caso de lavado de dinero.

Se cree que la pérdida total de este fraude puede ser de aproximadamente 10 millones de dólares.

Se cree que luego de que Montano fuese advertido sobre una investigación por este fraude, huyó de Estados Unidos a Guatemala, para luego mudarse a Nicaragua y vivir ahí bajo un alias.

Si encuentran culpable a Montano, este enfrentaría 20 años de prisión, hasta tres años de libertad supervisada y el pago de una multa de hasta 250,000 dólares o el doble de la cantidad robada.