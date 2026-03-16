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FDA, donde las ideas creativas y disruptivas son reconocidas

  • Por Redacción comercial
16 de marzo de 2026, 10:55
(Fotografía cortesía: FDA)

(Fotografía cortesía: FDA)

El Festival de Antigua (FDA) llevó a cabo su 19 edición en el Hotel Casa Santo Domingo en la Antigua Guatemala, reuniendo a toda la industria de la  comunicación. Además, reconociendo lo mejor de la industria creativa de la región.

Este año, el FDA preparó dos fechas llenas de conocimiento con charlas y conferencias con invitados nacionales e internacionales. Finalizando, con dos noches de premiación, la primera para las ideas más creativas y la segunda, para reconocer las campañas de comunicación más exitosas a nivel regional.

Nos enorgullece ser el evento más grande de comunicación de la región, estamos felices de ver participación de Honduras, Costa Rica y Nicaragua en nuestros premios
Carolina Lam
, directora ejecutiva para la comunidad de empresas de comunicación de Guatemala y Festival de Antigua.

Los ganadores del Premio Young Lion Cannes 2026

Oro
José Fabián Celis & Nelson Jonatan Chiquin
El Taier DDB

Plata
Héctor Enrique Dueñas & Rolando Lucero Escobar
4AM Saatchi&Saatchi

Bronce
Cesar Ismael Can & Maylin Gabriela Ajpacaja
Publicis Groupe

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(Fotografía cortesía: FDA)

Los ganadores de la categoría Guatemala

Campaña: A Guate le haces bien
Marca: Banco Industrial
Agencia: el taier DDB Centro

Campaña: Hoy Sí Muchá
Marca: Pepsi Guatemala
Agencia: el taier DDB Centro

Campaña: Agarrando un mercado genérico a palos
Marca: Bayer Centroamérica
Agencia: Gravity BBDO

Campaña: Newborn Atheletes
Marca: Gatorade
Agencia: el taier DDB Centro

Campaña: salCITA
Marca: Pollo Granjero
Agencia: el taier DDB Centro

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(Fotografía cortesía: FDA)

Campaña: Guatemala, new season available. Only in your stories
Marca: Inguat
Agencia: el taier DDB Centro

Campaña: Donde Pepe
Marca: Ducal, FIFCO
Agencia: Joystick FIFCO

Campaña: Unsave the date
Marca: Banco Industrial
Agencia: el taier DDB Centro

Campaña: Visitantes Locales
Marca: Banco Industrial
Agencia: el taier DDB Centro

Campaña: Ketchup Lovers
Marca: Kerns, FIFCO
Agencia: Joystick FICO

La mejor forma de elevar el nivel creativo es reconociendo a los nuevos talentos. Como Festival, seguiremos invirtiendo en exponer lo mejor de la industria de las ideas
Daniel Cerrillo
, presidente de los premios Festival de Antigua 2026.

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(Fotografía cortesía: FDA)

Las campañas más disruptivas y sobresalientes de la región

La 19 edición del FDA, se despidió con la entrega de los "Premios del Festival", reconociendo a las campañas de comunicación más talentosas, disruptivas y sobresalientes.

La presea más cotizada, "Agencia del año", fue para el "Taier DDB Centro", el premio "Anunciante del año", fue para "Banco Nacional" (Costa Rica) y el premio "Productora del año" fue para "Mango Films".

Un año más, la comunidad creativa de la región se dio cita y fue testigo del talento, de las grandes ideas y del compromiso de una industria que busca elevar el nivel profesional
Diego Lanzi
, presidente del Festival de Antigua 2026.

En 2027, el Festival de Antigua celebrará sus 20 años y ya se tiene las fechas. Esta nueva edición se llevará a cabo 22 y 23 de abril del próximo año.

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(Fotografía cortesía: FDA)

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