FDA, donde las ideas creativas y disruptivas son reconocidas

El Festival de Antigua (FDA) llevó a cabo su 19 edición en el Hotel Casa Santo Domingo en la Antigua Guatemala, reuniendo a toda la industria de la comunicación. Además, reconociendo lo mejor de la industria creativa de la región.
Este año, el FDA preparó dos fechas llenas de conocimiento con charlas y conferencias con invitados nacionales e internacionales. Finalizando, con dos noches de premiación, la primera para las ideas más creativas y la segunda, para reconocer las campañas de comunicación más exitosas a nivel regional.
Los ganadores del Premio Young Lion Cannes 2026
Oro
José Fabián Celis & Nelson Jonatan Chiquin
El Taier DDB
Plata
Héctor Enrique Dueñas & Rolando Lucero Escobar
4AM Saatchi&Saatchi
Bronce
Cesar Ismael Can & Maylin Gabriela Ajpacaja
Publicis Groupe
Los ganadores de la categoría Guatemala
Campaña: A Guate le haces bien
Marca: Banco Industrial
Agencia: el taier DDB Centro
Campaña: Hoy Sí Muchá
Marca: Pepsi Guatemala
Agencia: el taier DDB Centro
Campaña: Agarrando un mercado genérico a palos
Marca: Bayer Centroamérica
Agencia: Gravity BBDO
Campaña: Newborn Atheletes
Marca: Gatorade
Agencia: el taier DDB Centro
Campaña: salCITA
Marca: Pollo Granjero
Agencia: el taier DDB Centro
Campaña: Guatemala, new season available. Only in your stories
Marca: Inguat
Agencia: el taier DDB Centro
Campaña: Donde Pepe
Marca: Ducal, FIFCO
Agencia: Joystick FIFCO
Campaña: Unsave the date
Marca: Banco Industrial
Agencia: el taier DDB Centro
Campaña: Visitantes Locales
Marca: Banco Industrial
Agencia: el taier DDB Centro
Campaña: Ketchup Lovers
Marca: Kerns, FIFCO
Agencia: Joystick FICO
Las campañas más disruptivas y sobresalientes de la región
La 19 edición del FDA, se despidió con la entrega de los "Premios del Festival", reconociendo a las campañas de comunicación más talentosas, disruptivas y sobresalientes.
La presea más cotizada, "Agencia del año", fue para el "Taier DDB Centro", el premio "Anunciante del año", fue para "Banco Nacional" (Costa Rica) y el premio "Productora del año" fue para "Mango Films".
En 2027, el Festival de Antigua celebrará sus 20 años y ya se tiene las fechas. Esta nueva edición se llevará a cabo 22 y 23 de abril del próximo año.