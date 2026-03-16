FDA, donde las ideas creativas y disruptivas son reconocidas

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El Festival de Antigua (FDA) llevó a cabo su 19 edición en el Hotel Casa Santo Domingo en la Antigua Guatemala, reuniendo a toda la industria de la comunicación. Además, reconociendo lo mejor de la industria creativa de la región.

Este año, el FDA preparó dos fechas llenas de conocimiento con charlas y conferencias con invitados nacionales e internacionales. Finalizando, con dos noches de premiación, la primera para las ideas más creativas y la segunda, para reconocer las campañas de comunicación más exitosas a nivel regional.

“ Nos enorgullece ser el evento más grande de comunicación de la región, estamos felices de ver participación de Honduras, Costa Rica y Nicaragua en nuestros premios ” Carolina Lam , directora ejecutiva para la comunidad de empresas de comunicación de Guatemala y Festival de Antigua.

Los ganadores del Premio Young Lion Cannes 2026

Oro

José Fabián Celis & Nelson Jonatan Chiquin

El Taier DDB

Plata

Héctor Enrique Dueñas & Rolando Lucero Escobar

4AM Saatchi&Saatchi

Bronce

Cesar Ismael Can & Maylin Gabriela Ajpacaja

Publicis Groupe

(Fotografía cortesía: FDA)

Los ganadores de la categoría Guatemala

Campaña: A Guate le haces bien

Marca: Banco Industrial

Agencia: el taier DDB Centro

Campaña: Hoy Sí Muchá

Marca: Pepsi Guatemala

Agencia: el taier DDB Centro

Campaña: Agarrando un mercado genérico a palos

Marca: Bayer Centroamérica

Agencia: Gravity BBDO

Campaña: Newborn Atheletes

Marca: Gatorade

Agencia: el taier DDB Centro

Campaña: salCITA

Marca: Pollo Granjero

Agencia: el taier DDB Centro

(Fotografía cortesía: FDA)

Campaña: Guatemala, new season available. Only in your stories

Marca: Inguat

Agencia: el taier DDB Centro

Campaña: Donde Pepe

Marca: Ducal, FIFCO

Agencia: Joystick FIFCO

Campaña: Unsave the date

Marca: Banco Industrial

Agencia: el taier DDB Centro

Campaña: Visitantes Locales

Marca: Banco Industrial

Agencia: el taier DDB Centro

Campaña: Ketchup Lovers

Marca: Kerns, FIFCO

Agencia: Joystick FICO

“ La mejor forma de elevar el nivel creativo es reconociendo a los nuevos talentos. Como Festival, seguiremos invirtiendo en exponer lo mejor de la industria de las ideas ” Daniel Cerrillo , presidente de los premios Festival de Antigua 2026.

(Fotografía cortesía: FDA)

Las campañas más disruptivas y sobresalientes de la región

La 19 edición del FDA, se despidió con la entrega de los "Premios del Festival", reconociendo a las campañas de comunicación más talentosas, disruptivas y sobresalientes.

La presea más cotizada, "Agencia del año", fue para el "Taier DDB Centro", el premio "Anunciante del año", fue para "Banco Nacional" (Costa Rica) y el premio "Productora del año" fue para "Mango Films".

“ Un año más, la comunidad creativa de la región se dio cita y fue testigo del talento, de las grandes ideas y del compromiso de una industria que busca elevar el nivel profesional ” Diego Lanzi , presidente del Festival de Antigua 2026.

En 2027, el Festival de Antigua celebrará sus 20 años y ya se tiene las fechas. Esta nueva edición se llevará a cabo 22 y 23 de abril del próximo año.