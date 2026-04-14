Fecha de apertura y dedicación del "Templo Miraflores"

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El "Templo Miraflores" de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, erigido en la zona 11 de la ciudad de Guatemala, ya tiene fecha de apertura de puertas y de dedicación.

EN CONTEXTO: "Templo de Miraflores", el nuevo santuario de la fe

Este es el cuarto templo construido en Guatemala, tras otro ubicado en la zona 15 de la ciudad, instaurado en 1984, el Templo de Quetzaltenango, inaugurado en 2011 y el Templo de Cobán, que también se encuentra en construcción.

Guatemala es el quinto lugar en tener más de un templo de este estilo, después de Jordania del Sur, Provo y San Jorge, en Utah, Estados Unidos, y Lima en Perú.

Fechas para conocer el templo

Una jornada de puertas abiertas al público se llevará a cabo del jueves 27 de agosto al sábado 12 de septiembre de 2026 (excepto los domingos).

Foto: Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.

Dedicación

El élder Gerrit W. Gong, del Cuórum de los Doce Apóstoles, presidirá la dedicación el domingo 11 de octubre de 2026, a las 10:00 a. m., con una retransmisión a las 2:00 p. m. La sesión dedicatoria se transmitirá a todas las unidades del distrito del templo y en redes sociales.

Así inició la construcción

La ceremonia de la primera palada se llevó a cabo el sábado 3 de diciembre de 2022, bajo el liderazgo dle El élder Patricio M. Giuffra, segundo consejero en la Presidencia del Área de Centroamérica.

El templo se ubica en el antiguo centro de reuniones del Barrio Roosevelt, en la intersección de la 13.ª Calle y la 5.ª Avenida, en la ciudad de Guatemala.

Foto: Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.

El Templo de Miraflores

Los templos mormones son edificaciones especiales que destacan por ser notoriamente grandes, con hermosos jardines e inmobiliario interior de refinada belleza; esta es la casa de Dios, una representación terrenal de donde Él habita.

Su diseño es hermoso sin pretender suntuosidad, tanto en lo arquitectónico como en su mobiliario; un lugar concebido para el recogimiento y la meditación, con el fin de alcanzar fácilmente una profunda espiritualidad.

Entre sus detalles están la insonorización de sus distintos salones, pisos completamente alfombrados y delicadamente mullidos para evitar sonidos que puedan distraer a quienes están orando.

Están hechos de acuerdo al modelo establecido por el rey Salomón del Antiguo Testamento, cuando edificó un lugar para el Señor, usando los mejores materiales y mano de obra, según explican los líderes de la iglesia.

El sitio ubicado en la zona 11 mide un total de 0.6 hectáreas. Su arquitectura consiste en una sola torre central adosada y dos salas de instrucción, dos salas de sellamiento y una de baptisterio. El área total del suelo es de 2,787 metros cuadrados y una elevación de 1,510 metros ya que constará de dos niveles.