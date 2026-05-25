La más reciente fecha de Súper Karting corona a sus ganadores

-

Una de las jornadas más intensas del Campeonato Nacional de Karts 2026, se vivió este fin de semana en el Autódromo Los Volcanes.

OTRAS NOTICIAS: A Santi nadie lo detiene y ya corre el Mundial de Karts 2026

La tercera jornada del certamen, bautizada como Súper Karting, estuvo plagada de fuertes enfrentamientos en todas sus categorías.

Esta fecha, generó mucha expectativa entre el público desde su anuncio. Los Karts son la cuna de los grandes pilotos en todo el mundo, y por esta división del automovilismo han pasado grandes campeones mundiales de los mejores seriales del planeta.

Las carreras no defraudaron a pilotos ni público. De esta manera, en una de las divisiones más destacadas de la jornada: Tillotson T4 Senior, fue José Quezada, quien se alzó con los laureles de la victoria, al correr casi a la perfección los hits de competencia.

Quezada fue seguido en el podio de ganadores por Rafa Buonafina, y Julián Rodríguez, quienes ocuparon las segunda y tercera plaza, respectivamente.

Históricamente, los Karts es la división de la cual nacen todos los grandes corredores a nivel mundial. (Foto: PSLMX)

Otro de los corredores a destacar fue Carlos "Tonka" Maldonado, quien se impuso en 125 Shifter. El triunfador fue seguido por Ricardo Maldonado y la dupla integrada por Roberto Renderos y Christopher Kong.

La categoría Tag 60 Mini, fue dominada por Carlos Salazar, escoltado por Julio Méndez y Damián Cáceres; mientras que en la Tag 60 Micro, fue ganada por José Daniel Chacón; mientras que, el podio fue complementado por Emiliano Morales y Sebastián Herman.