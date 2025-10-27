MP investiga Q1 millón en contratos anómalos en el Hospital Roosevelt

-

La acción surge tras denuncias de la CGC por posibles delitos relacionados con fragmentación de compras directas para evitar licitaciones, fraude en el mantenimiento informático y pagos por reparaciones fallidas en las instalaciones.

Este lunes 27 de octubre el Ministerio Público (MP), a través de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), desarrolla un allanamiento en las instalaciones del Hospital Roosevelt como parte de una investigación por presuntas irregularidades en adjudicaciones de servicios y obras dentro del centro asistencial.

El MP realiza allanamientos en el Hospital Roosevelt y en empresas privadas.

Las diligencias se realizan en seguimiento a tres denuncias presentadas por la Contraloría General de Cuentas (CGC). Los señalamientos se relacionan con posibles actos de corrupción en contratos de mantenimiento informático, reparación de calles internas y trabajos que habrían sido recibidos sin cumplir los requisitos técnicos establecidos.

Las diligencias se realizan en seguimiento a tres denuncias presentadas por la Contraloría General de Cuentas (CGC)

Denuncias

De acuerdo con la FECI, el primer caso involucra un contrato por Q300 mil para mantenimiento preventivo y correctivo de redes informáticas.

El segundo se refiere a reparaciones de calles internas adjudicadas mediante compras directas que, según la denuncia, fueron fragmentadas para evitar procesos de licitación y cotización, alcanzando un monto superior a Q500 mil, según indicó el MP.

El tercer caso trata sobre pagos por Q200 mil en reparaciones que no se ejecutaron correctamente.

La FECI allana el Hospital Roosevelt por contratos irregulares este lunes 27 de octubre.

En total, se realizan ocho allanamientos; tres en el Hospital Roosevelt y cinco en empresas privadas vinculadas con los hechos investigados. Las diligencias son desarrolladas por la FECI en coordinación con la PNC y la Contraloría General de Cuentas (CGC).