Fuga de Fraijanes: Inicia audiencia en contra de guardias del Sistema Penitenciario

Este martes 4 de noviembre inició la audiencia de primera declaración en contra de 24 guardias del Sistema Penitenciario acusados en la fuga de 20 pandilleros del Barrio 18.

EN CONTEXTO: Subdirector de la cárcel de Fraijanes II queda ligado a proceso

En total, 24 guardias del Sistema Penitenciario comparecieron a la audiencia de primera declaración en su contra en el Juzgado Tercero de Instancia Penal.

La audiencia inició con la imputación de los hechos. La Fiscalía los acusó de los delitos de incumplimiento de deberes y cooperación para la evasión por la fuga de los 20 pandilleros del Barrio 18 de la cárcel de Fraijanes II.

El caso mantiene reserva judicial, por lo que no fue posible el ingreso a medios de comunicación. El juez, luego de una larga jornada, suspendió la audiencia y convocó a las partes para que este miércoles 5 de noviembre continúe la audiencia.

Ya que el MP imputó los hechos, es momento en que los guardias acusados, si así lo desean, puedan declarar ante el juez y dar su versión de los hechos, aunque también pueden negarse a hacerlo.

Posteriormente, el juez deberá resolver, y decidir si los liga a proceso penal o no.

Estos son los pandilleros fugados de Fraijanes II. Entre estos hay ocho integrantes de la Rueda del Barrio 18. (Foto: Mingob)

Subdirector de Fraijanes ligado a proceso

Antes de iniciar la audiencia en contra de los guardias de presidios, el Juzgado mencionado, realizó la audiencia de primera declaración en contra de Víctor Alveño, subdirector de la cárcel.

Resolvió ligarlo a proceso penal y enviarlo a prisión preventiva.

Subdirector de la cárcel de Fraijanes II quedó ligado a proceso penal por la fuga de 20 pandilleros.



Insiste en que es inocente, que no colaboró con la fuga. Señala que no tenía ni dos meses de estar en el cargo.



Video: @WilderLSoy502 pic.twitter.com/cdOh3sQsbJ — Dulce Rivera (@drivera_soy502) November 4, 2025

La fuga

El 12 de octubre pasado, autoridades del Sistema Penitenciario confirmaron la fuga de 20 pandilleros del Barrio 18, quienes estaban recluidos en la cárcel de Fraijanes II.

El Ministerio Público informó que la principal hipótesis es que lograron evadir la prisión con la ayuda de empleados y funcionarios del Sistema Penitenciario.

Por este caso, ya fueron capturados 25 guardias del Sistema Penitenciario, el subdirector de la cárcel, mientras hay órdenes de captura en contra del exministro de Gobernación, Francisco Jiménez, de la ex viceministra Claudia Palencia y del exdirector del SP, Ludín Godínez.

Solo cuatro de los 20 pandilleros fugados han sido recapturados.